إنجازات رياضية متميزة للفرق الرياضية بجامعة الإمارات

المصدر: العين - البيان الرياضي

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حققت الفرق الرياضية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، عدداً من الإنجازات الرياضية في الفترة الماضية، حاصدة العديد من الجوائز والبطولات والتي تعد إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد الأنشطة الرياضية بالجامعة.

وتمكن الطالب العداء عبدالسلام إبراهيم فارح أن يحقق (14.45 دقيقة) في «بطولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة لألعاب القوى» التي نظمها اتحاد الإمارات لألعاب القوى في مارس الماضي بدبي، ما أهله للمشاركة في بطولة العالم للجامعات في سباق 5 كيلومترات جرياً والتي ستقام في جمهورية الصين الشعبية في يونيو المقبل 2022م.

كما شارك 30 طالباً و35 طالبة في «سباق طريق إكسبو»، لمختلف الفئات العمرية والبالغ عددهم نحو 10000 (عشرة آلاف مشارك) من الجنسين، في سباقات 3 كيلومترات، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، وحقق الطالب أحمد علي المدحاني المركز الثاني في سباق 3 كيلومترات.

وفي بطولة «ملتقى جامعة نيويورك لألعاب القوى» التي شاركت فيها 6 جامعات، حصدت فرق جامعة الإمارات الرياضية العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، فتمكن 5 طلاب من تحقيق العديد من الإنجازات وأبرزها تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 1500م جرياً للطالب حمد اليحيائي، والمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 800م جرياً فاز فيها الطالب حمزة أبو قمر، والمركز الثالث الميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة فاز فيها الطالب موهيري بيني.

وفي إنجاز آخر ضمن «بطولة ملتقى جامعة نيويورك للسباحة»، شاركت جامعة الإمارات بـ15 طالباً سباحاً، تمكنوا من حصد المركز الأول، وكأس البطولة في الترتيب العام. ومثّل الجامعة كل من الطلاب (إبراهيم النجار، وعبدالرحمن أسامة، وبشار هيثم، ومنصور محمد، وعبدالله خالد، وعبدالرحمن خالد، وعمرو محمد، وعلي سلطان، وعيسى آل فهم، وأحمد الغماري، ويربول شم وتوف، وأبو بكر جالو، ووليد محمد، عبدالرحمن أهلي، ويوسف عبدالرحيم).

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