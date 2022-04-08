«المهام الخاصة» بطل اللياقة والتحدي في بطولة شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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حصد فريق قطاع المهام الخاصة المركز الأول في مسابقة اللياقة والتحدي للرجال والسيدات، في بطولة المدير العام لشرطة أبوظبي رقم (4)، وحاز قطاع الأمن الجنائي المركز الثاني «رجال»، يليه هيئة أبوظبي للدفاع المدني وحاز فريق قطاع الموارد البشرية المركز الثاني «سيدات»، يليه قطاع الأمن الجنائي.

وتوج الفائزين اللواء علي خلفان الظاهري، مدير قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي مؤكداً دور الرياضة في المجتمع وأنها مفتاح القوة والصحة في حياة الفرد، وتعزز من نمط الحياة الصحية والمثالية لعموم أفراد المجتمع، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتنظيم مثل هذه الرياضات والمنافسات بين منتسبيها لصقل مواهبهم الرياضية ورفع لياقتهم البدنية.

وتضمنت مسابقة اللياقة والتحدي للرجال 3 تمارين على يومين التمرين الأول تضمن الجري لمسافة 3200 مع صعود تل الوثبة واللياقة البدنية، والثاني تحدي الحواجز، والثالث تحدي القوة، وتنافس فيها 35 لاعباً، وشملت مسابقة اللياقة والتحدي للسيدات تمرينين الأول الجري مع صعود تل الوثبة، والثاني تحدي القوة، وتنافست فيها 25 لاعبة.

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