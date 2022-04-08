«الأولمبية» في اجتماع «الألعاب الخليجية»

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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ناقشت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت الجدول الزمني للدورة التي تشهد منافسات في 16 رياضة فردية وجماعية، وبرنامج التدريبات والمسابقات والملاعب والصالات التي تستضيف الحدث.

ومثّلت اللجنة الأولمبية الوطنية في الاجتماع المهندسة عزة بنت سليمان الأمينة العامة المساعدة للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية.

وتطرق الحضور إلى موعد حفل الافتتاح في مايو المقبل والموعد النهائي لتسجيل الوفود، وآليات الدخول والتأكد من بطاقات التطعيم للمشاركين، إلى جانب موعد وصول ومغادرة الوفود، وأماكن إقامة البعثات والتنقل ومكافحة المنشطات، وموعد إجراء قرعة كرة قدم الصالات.

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