الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يكلف مصر باستضافة بطولتي إفريقيا 2022 و2024

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن تكليف مصر باستضافة منافسات بطولتي إفريقيا 2022 و2024 بعد سحبهما من الجزائر والمغرب.

وقرر الاتحاد الإفريقي سحب البطولتين من الجزائر والمغرب، بسبب الخلافات السياسية وتهديد كل منهما بمقاطعة البطولة، وعدم المشاركة في النسخة الأخرى.

وكان من المقرر أن تستضيف المغرب النسخة 25 من بطولة أمم إفريقيا المقرر انطلاقها يوليو المقبل، فيما تقرر سابقاً أيضاً أن تستضيف الجزائر النسخة 26 المقرر أن تقام في يناير من عام 2024.

وناقش وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي في اجتماع عقده اليوم الجمعة، كافة الترتيبات المتعلقة باستضافة مصر لمنافسات البطولتين، حيث قام بتشكيل لجنة منظمة للبطولة، من أجل البدء في اتخاذ الإجراءات الواجبة تباعاً بشأن الأمور التنظيمية، وتحديد الصالات التي تستضيف منافسات البطولة الإفريقية.

وحمل منتخب مصر لقب النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في تونس عام 2020.

ويتأهل من نسخة 2022 خمسة منتخبات إفريقية إلى كأس العالم 2023، بينما تؤهل نسخة 2024 إلى كأس العالم 2025، إضافة إلى أولمبياد باريس 2024.

وكانت آخر نسخة استضافتها مصر في عام 2016، بينما آخر بطولة لكرة اليد أقيمت على أرض الفراعنة كانت بطولة كأس العالم 2021.

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