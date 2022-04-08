«أبيض هوكي الجليد» يقترب من كأس العالم

المصدر: (لوكسمبورغ - وام)

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حقق منتخبنا الوطني لهوكي الجليد، فوزه الثالث في بطولة كأس العالم «المستوى الثالث»، المقامة في لوكسمبورغ، وتغلب على نظيره التركي 13 - 4، متصدراً منافسات البطولة برصيد 9 نقاط، ومقترباً كثيراً من الفوز باللقب، والتأهل للمشاركة في مونديال المستوى الثاني، فيما توقف رصيد المنتخب التركي عند 6 نقاط، فيما فاز جمعة الظاهري بلقب أفضل لاعب.

وتعد مباراة تركيا ونتيجتها المميزة، أهم خطوة في مسيرة الفوز بالمركز الأول في البطولة، حيث إن المنتخب التركي مصنف من أقوى المنتخبات المشاركة.وأكد هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، رئيس البعثة، أن سبب التفوق على منتخبات قوية، هو الإعداد الجيد، ودراسة المنافسين بدقة، والروح القتالية العالية، والتركيز الكبير من اللاعبين، ونطمح في الفوز على لوكسمبورغ والتتويج باللقب.

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