أغلى كؤوس الجوجيتسو تنطلق اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تنطلق، اليوم، بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، بمنافسات البنين والبنات لفئة «الناشئين» تحت 16 عاماً.

وأكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بطولة غالية على قلوب الجميع، وتحرص الأندية والأكاديميات على المشاركة فيها وصولا لمنصة التتويج، وتسهم تحديثات نظام البطولة في تعزيز المنافسة، وتوحيد الجهود لاكتشاف المزيد من المواهب وصناعة الأبطال. ووجّه البطران الدعوة للجماهير لمساندة أنديتها ولاعبيها.

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