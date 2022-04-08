1350 مشاركاً في «دراجات ند الشبا» الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تتحول شوارع منطقة ند الشبا الليلة إلى مضمار مفتوح لسباقات الدراجات الهوائية، وسط أجواء مفعمة بالمرح والحماس، حيث يتنافس أكثر من 1350 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الأعمار والجنسيات والفئات على لقب «دورة ند الشبا الرياضية»؛ الحدث الأكبر من نوعه الذي ينظم سنوياً بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتنطلق منافسات السباق في الساعة التاسعة والنصف لمسافات مختلفة تتراوح بين 20 و77 كلم ضمن عدة فئات في الفردي والفرق، وتتضمن المسابقات الفردية: فئة الرجال المفتوحة، الفئة المفتوحة للسيدات، فئة الهواة المواطنين، فئة الهواة المواطنات، فئة كبار السن رجال فئة كبار السن سيدات، فئة أصحاب الهمم دراجات الطريق، فئة أصحاب الهمم دراجات اليد، وفئة أصحاب الهمم المكفوفين، فيما تتضمن مسابقات الفرق: الفئة المفتوحة فرق رجال، فئة الهواة فرق مواطنين، وفئة الفرق للسيدات. ويقام اليوم سباق أصحاب الهمم وسباق الفئة المفتوحة للرجال فردي وفرق وينطلق السباق من أمام مركز الصقور للرياضات التراثية ويمتد السباق لمسافة 77 كيلومتراً، ويمتد سباق أصحاب الهمم لمسافة 20 كيلومتراً.

فيما يقام غدًا السبت سباق فئة الهواة المواطنين فردي وفرق، والفئة المفتوحة لسيدات فردي وفرق، وفئة الهواة المواطنات فردي وفرق، وفئة كبار السن للرجال والسيدات فوق 50 سنة لمسافة 40 كيلومتراً.

إثارة

من جهة أخرى دخل فريقا فهود زعبيل وبن ثاني بقوة في منافسات الكرة الطائرة التي انطلقت مساء أول من أمس ضمن فعاليات النسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية بمشاركة 8 فرق. وحصد فهود زعبيل فوزاً مثيراً على حساب إتش إم إس جروب في مباراة جاءت حافلة بالندية امتدت ساعتين و5 دقائق وتمكن من حسم نتيجتها بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع 25 - 19، 21 - 25، 25 - 21، 25 - 27، و15 - 11، ولم تختلف المباراة الثانية في أحداثها عن الأولى، حيث طغى عليها الحماس والأداء القوي من الجانبين وبالرغم من تأخر بن ثاني بشوطين نظيفين إلا انه تمكن من خطف نتيجتها بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع 25 - 23، 25 - 23، 16 - 25، 22 - 25، و13 - 15.

وبنهاية الجولة الأولى، تصدر فريق بن ثاني المجموعة الأولى بنقطتين بفارق الأهداف عن فهود زعبيل، وحل إتش إم إس في المركز الثالث المفاجأة رابعاً.

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