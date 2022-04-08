تشنغ وجيسيكا يحصدان ذهب الشباب في مونديال المبارزة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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فاز كل من تيت نام تشنغ من هونغ كونغ، والكندية جيسيكا زي جيا جو، بالميداليتين الذهبيتين في فردي سلاح الشيش في خامس أيام بطولة العالم للمبارزة للشباب تحت 20 سنة، والمقامة في مجمع حمدان الرياضي، وتحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وحضر البطولة وتكريم الأبطال، عدد من أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ورؤساء الاتحادات والوفود المشاركة، وتقدمهم المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحادات الإمارات والعرب وآسيا للمبارزة، وإيمانويل كاتسايداكيس رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة، والدكتورة هدى المطروشي مدير البطولة الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة.

ومع نهاية منافسات اليوم الخامس، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية، في صدارة جدول ميداليات مونديال المبارزة، بوصولها إلى رصيد 3 ذهبيات، وفضيتين و4 برونزيات، وبقيت ألمانيا في المركز الثاني، بذهبية و3 فضيات، وما تزال اليابان وإيطاليا، تتشاركان المركز الثالث برصيد ذهبية وفضية وبرونزية لكل منهما.

وجاءت فرنسا، في المركز الرابع بذهبية وبرونزيتين، واحتلت أوزبكستان، المركز الخامس بذهبية وبرونزية، وجاءت كندا وهونغ كونغ، في المركز السادس بذهبية لكل منهما، وحلت كوريا الجنوبية، في المركز السابع بفضية وبرونزيتين، والمجر وبريطانيا، المركز الثامن بفضية وبرونزية لكل منهما، ورومانيا في المركز الثامن بفضية، وتشاركت مصر وأوكرانيا وسنغافورة، المركز التاسع ببرونزية.

تكريم

وعلى هامش البطولة، كرم إيمانويل كاتسايداكيس، المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، وثمن جهوده للارتقاء بمستوى المبارزة على المستوى العربي والآسيوي والدولي، كما كرم الدكتورة هدى المطروشي، على جهودها.

وقال المهندس الشيخ سالم القاسمي: «نحن في اتحاد الإمارات للمبارزة، نعمل بحسب توجيهات الحكومة الرشيدة، وندعم تمكين المرأة وإثباتاً، لهذا فإن الدكتورة هدى اليوم، هي مديرة لهذا الحدث العالمي الكبير بقيادة واقتدار، ونجحت في التنظيم والإدارة، وكذلك وصول الإمارات إلى مستوى عالمي في المبارزة».

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