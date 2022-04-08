فوز قطر والكويت في «خليجية البادل التنس»
شهدت منافسات البطولة الخليجية للبادل تنس منافسات قوية بين الفرق حيث فاز منتخب قطر على منتخب السعودية بثلاث مباريات حيث انتهت المباراة الأولى بنتيجة 6 - 1 و 6 - 0، وانتهت المباراة الثانية بنتيجة 6 - 0 و 6 - 4، فيما انتهت المباراة الثالثة بنتيجة 6 - 2 و6 - 2، كما فاز منتخب الكويت على منتخب عمان بثلاث مباريات حيث انتهت المباراة الأولى بنتيجة 6 - 0 و 6 - 0، وانتهت المباراة الثانية بنتيجة 6 - 1 و 6 - 1، فيما انتهت المباراة الثالثة بنتيجة 6 - 1 و 6 - 2.
وفي منافسات السيدات فاز منتخب الكويت على منتخب السعودية بثلاث مباريات حيث انتهت المباراة الأولى بنتيجة 6 - 4 و6 - 1، وانتهت المباراة الثانية بنتيجة 6 - 0 و6 - 0، فيما انتهت المباراة الثالثة بنتيجة 6 - 0 و6 - 0. وشهدت بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة التي انطلقت مساء أول من أمس منافسات قوية بين الفرق المشاركة، وأقيمت 4 مباريات على ملعب نادي دبي لأصحاب الهمم، فاز نادي خورفكان على فريق القيادة العامة لشرطة دبي بنتيجة 39 – 14، كما فاز فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على فريق دناتا للسفريات بنتيجة 31 – 6، ليتصدرا بذلك المجموعة الأولى، كما فاز فريق بلدية دبي على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي بنتيجة 43 – 12، وفاز فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على فريق دائرة المالية بدبي بنتيجة 30 – 13 ضمن منافسات المجموعة الثانية.