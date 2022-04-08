فوز قطر والكويت في «خليجية البادل التنس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شهدت منافسات البطولة الخليجية للبادل تنس منافسات قوية بين الفرق حيث فاز منتخب قطر على منتخب السعودية بثلاث مباريات حيث انتهت المباراة الأولى بنتيجة 6 - 1 و 6 - 0، وانتهت المباراة الثانية بنتيجة 6 - 0 و 6 - 4، فيما انتهت المباراة الثالثة بنتيجة 6 - 2 و6 - 2، كما فاز منتخب الكويت على منتخب عمان بثلاث مباريات حيث انتهت المباراة الأولى بنتيجة 6 - 0 و 6 - 0، وانتهت المباراة الثانية بنتيجة 6 - 1 و 6 - 1، فيما انتهت المباراة الثالثة بنتيجة 6 - 1 و 6 - 2.

وفي منافسات السيدات فاز منتخب الكويت على منتخب السعودية بثلاث مباريات حيث انتهت المباراة الأولى بنتيجة 6 - 4 و6 - 1، وانتهت المباراة الثانية بنتيجة 6 - 0 و6 - 0، فيما انتهت المباراة الثالثة بنتيجة 6 - 0 و6 - 0. وشهدت بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة التي انطلقت مساء أول من أمس منافسات قوية بين الفرق المشاركة، وأقيمت 4 مباريات على ملعب نادي دبي لأصحاب الهمم، فاز نادي خورفكان على فريق القيادة العامة لشرطة دبي بنتيجة 39 – 14، كما فاز فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على فريق دناتا للسفريات بنتيجة 31 – 6، ليتصدرا بذلك المجموعة الأولى، كما فاز فريق بلدية دبي على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي بنتيجة 43 – 12، وفاز فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على فريق دائرة المالية بدبي بنتيجة 30 – 13 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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