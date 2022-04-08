مؤسسة الإمارات راعياً استراتيجياً للدورة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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انضمت مؤسسة الإمارات إلى قائمة رعاة النسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية حيث أصبحت راعياً استراتيجياً للدورة من خلال برنامج (تكاتف) التطوعي، ووقع اتفاقية الرعاية في مقر مجلس دبي الرياضي سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ومحمد عبدالحميد الحوسني مدير القيادة والتمكين ومدير برامج مؤسسة الإمارات.

تعزيز

الاتفاقية تعزز وجود شباب الإمارات في الدورة وتؤكد دورهم المهم في إنجاح الأحداث الرياضية التي يتم تنظيمها على أرض الدولة، سيما وأنهم يعكسون الوجه الحضاري لدولة الإمارات ويمتلكون مهارات التواصل وإجادة اللغات والتعامل مع مختلف أفراد المجتمع لتسهيل حضورهم الفعاليات والاستمتاع بأجوائها الرائعة.

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