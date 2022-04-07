صدارة رباعية لدولية الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة-عدنان الغربي

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تصدر 4 لاعبين بطولة الشارقة الدولية للشطرنج التي انطلقت أول من أمس وينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج،تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 35 دولة.

وجاء اللاعبون الأربعة في الصدارة بعدما نجحوا في حصد العلامة الكاملة 5 نقاط من 5 جولات وهم الأستاذ الدولي الكبير الكوبي وولتر أرنسيبيا والأستاذ الدولي الكبير الأذري نايديتش أركاديتش والأستاذ الدولي الكبير بطل العالم للشباب الأوزبكي جواهر سينداروف والأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني، وحل 4 لاعبين في المركز الثاني بـ4.5 نقاط، يتقدمهم بطل آسيا والعرب الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبد الرحمن وكل من الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي نادربيك يعقوبييف والأستاذ الدولي الكبير الأوكراني آدم توخاييف وبطل العالم السابق للشباب وبطل أفريقيا الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي.

وشهد حفل الافتتاح الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وسعيد علي العاجل المكلف بمهام الأمين العام بمجلس الشارقة الرياضي ونبيل عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي و د. سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وعبدالمجيد الهرمودي الأمين العام للاتحاد الإماراتي للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

اللجنة الفنية

من جهة أخرى شكل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج اللجنة الفنية للبطولة برئاسة الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، ويشارك في تحكيم البطولة الحكم الدولي حسان توردلييف من أوزبكستان، والحكم الدولي عامر حسن آل علي، والحكم الدولي سلمان الطاهر، والحكم الدولي آمنة محمد سالم، والحكم الدولي عيسى المرزوقي، والحكم الدولي أديب زهراوي والحكم الدولي محمود حسين.

وأكد عمر نعمان آل علي رئيس اللجنة الفنية للبطولة أن الساعات الأخيرة قبل غلق التسجيل شهدت تسجيل ما يقرب عن 50 لاعباً ولاعبة ليرتفع عدد المشاركين إلى 200 مشارك في النسخة 27 للبطولة، مشيراً إلى أن بطولة الشارقة الدولية للشطرنج تعدّ منذ انطلاقتها قبل 27 عاما محط اهتمام وأنظار عدد من اللاعبين الكبار.

وتقدم آل علي بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي لدعمه الدائم لجميع أنشطة النادي وفعالياته ولوسائل الإعلام لبث المباريات بشكل مباشر عبر شبكة الإنترنت.

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