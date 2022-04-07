انطلاق مهرجان رمضان العين الدولي للشطرنج

المصدر: العين - البيان الرياضي

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انطلقت الأربعاء بمدينة العين منافسات مهرجان رمضان الدولي للشطرنج، الذي ينظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة كبيرة من لاعبي الجاليات والدول العربية والخليجية والآسيوية ولاعبي ولاعبات نادي العين.

حضر حفل الافتتاح وقام بأداء نقلة البداية على الرقعة الأولى، سعيد حسن شهداد البلوشي المدير التنفيذي للشؤون الإدارية لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وتصدر منافسات البطولة عقب الجولة الرابعة، الدولي الهندي ساجان برصيد 4 نقاط، ويلاحقه في المركز الثاني برصيد 3 نقاط كل من الإماراتية الدولية أمل فاضل الشامسي، والدولي الإماراتي علي حمدان الشريفي، والدولي الإماراتي حمد ناصر الشامسي.

يقام المهرجان بإشراف المنظم الدولي مدير البطولة المهندس طارق الطاهر المدير التنفيذي للشؤون الفنية والعمليات.

ويشمل المهرجان السنوي بطولة الكلاسيك على مدار سبعة أيام طبقاً للنظام السويسري من 7 جولات، حيث يحصل كل لاعب على زمن تفكير 60 دقيقة للمباراة مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة من بداية المباراة حسب نظام فيشر لمسابقات الكلاسيك.

وتقام يوم الأحد بطولة الشطرنج الخاطف، حيث يحصل كل لاعب على زمن تفكير 3 دقائق للمباراة مع إضافة ثانيتين لكل نقلة من بداية المباراة طبقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج الخاطف. يتولى رئاسة حكام البطولتين الحكم الدولي الإماراتي أحمد النعيمي.

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