«رمضانية الهوكي» تنطلق الجمعة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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تفتتح في التاسعة والنصف من مساء الجمعة، الدورة الرمضانية للهوكي في نسختها الأولى وهي أول بطولة رسمية ينظمها اتحاد اللعبة بعد تشكيله الجديد برئاسة عبدالله سلطان الدح، وتقام فعاليات الدورة بملاعب المنتزه الوطني بالشارقة بمشاركة 16 فريقاً وتستمر حتى 17 من شهر رمضان.

وأعد اتحاد الهوكي حفل فقرات شيقة لحفل الافتتاح بالتنسيق مع شرطة الشارقة، ثم تبدأ المباريات بعد ذلك في العاشرة مساءً حيث تقام 4 مباريات، الأولى بين دادا باي والعربي للهوكي لحساب المجموعة الأولى، تليها يونايتد كلاساري ونادي أبوظبي ضمن المجموعة الثانية ثم شيما ونمور الهند لحساب المجموعة الأولى وتختتم مباريات اليوم الأول بين شارقة رود ماستر ولنكا لحساب المجموعة الثانية، وبذلك تكون فرق المجموعتين الأولى والثانية خاضت الجولة الأولى في اليوم الأول على أن تقام الجولة الأولى لفرق المجموعتين الثالثة والرابعة يوم السبت في نفس المواعيد ويلتقي فيها شرطة الشارقة والإمارات المتحدة في المباراة الأولى لحساب المجموعة الثالثة، تليها مباراة ستارز وسكارليت في نفس المجموعة، وفي المجموعة الرابعة يلتقي صقور الشارقة ونمور الشارقة، وتختتم مباريات اليوم الثاني بلقاء خليفة وجولدن افيل.

تنسيق

وأكد عبدالله سلطان الدح رئيس اتحاد الإمارات للهوكي، أن النسخة الأولى للبطولة تم الترتيب لها بشكل مميز، مشيراً للتعاون والتنسيق مع شرطة الشارقة في الإعداد لحفل افتتاح مميز أيضاً بحضور اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، كما أثنى على مشاركة شرطة الشارقة بفريق في هذه الدورة، وقال الدح إن أكثر ما يميز البطولة مشاركة 16 فريقاً من نخبة الشركات والمؤسسات تجمع بين اللاعبين المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن هذا العدد الكبير يعطي مؤشرات لمنافسة قوية في استهلال مسابقات الموسم لاتحاد الهوكي الجديد، وقال إن حفل الافتتاح سيكون على قدر التميز الذي أعدت به الدورة، وأثنى الدح على الدور الذي قامت به اللجان العاملة في البطولة خلال وقت قياسي، كما أشاد بالتعاون والاهتمام للوسائط الإعلامية.

وقال الدح، إن الهدف من إقامة البطولة الرمضانية للهوكي، هو بداية نشاط حقيقي للعبة، لا سيما أنها تتزامن مع الشهر الفضيل، ويساهم ذلك في الدخول للموسم الجديد برغبة أكبر في مواصلة تنظيم البطولات.

ترتيبات المباريات

وأوضح أحمد سعيد السويدي عضو مجلس إدارة اتحاد الهوكي ورئيس اللجنة الفنية، أن الترتيبات للمباريات تمت بشكل دقيق، حيث تقام المباراة من شوطين بواقع 10 دقائق للشوط، تتخللها فترة راحة قصيرة «دقيقتان» على أن يكون التبديل مفتوحاً.

وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز نقدية وعينية للفائزين حيث يحصل البطل على 15 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 11250 درهماً وصاحب المركز الثالث 7500 درهم، كما تم تخصيص 4 جوائز فردية لأفضل حارس مرمى ومدافع ولاعب وسط ومهاجم وهداف البطولة.

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