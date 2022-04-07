8 انتصارات في الكرة الطائرة بدورة عجمان الرياضية

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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انطلقت منافسات كرة الطائرة، ضمن الفعاليات الرياضية لحكومة عجمان التي تقام على هامش دورة عجمان الرياضية التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، بمشاركة مفتوحة من 16 فريقاً من مختلف الفئات.

وحصد فريق اونلي فريش أول 3 نقاط في بطولة كرة الطائرة بتغلبه على شباب الجلاء 2- 0 في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب مركز شباب عجمان لحساب المجموعة الأولى، وفي مباراة أخرى في ذات المجموعة نجح فريق التسامح في تحقيق فوز صعب على فريق المتميز 2 - 1، ليتصدر اونلي فريش المجموعة ويأتي التسامح ثانياً، بينما احتل فريقا المتميز وشباب الجلاء المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وفي المجموعة الثانية حقق فريق الصقور فوزاً هاماً على الملك 2- 0، وبنفس النتيجة فاز الكوماندوز على شباب الشارقة، لتذهب صدارة المجموعة لفريقي الصقور والكوماندوزب3 نقاط لكل فريق.

وتواصلت الإثارة أمس الأول الأربعاء بفوز الدفاع المدني على الفهود بهدفين دون مقابل لحساب المجموعة الثالثة، وتفوق فريق الأكاديمية الأولمبية بنفس النتيجة على شباب دبي، ليتصدر الدفاع المدني والأكاديمية الأولمبية المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وفي المجموعة الرابعة حقق فريق الأكارم الفوز على النصر 2-صفر، وحسم فريق أبطال الطائرة مباراته مع الشباب بنتيجة 2- 0، ليتساوى الأكارم وأبطال الطائرة برصيد 3 نقاط في الصدارة.

إهداء

وبمناسبة انطلاق بطولة عجمان الرياضية في نسختها الثانية أهدى الشاعر الأستاذ علي الخوار أغنية خاصة للبطولة باسم دورة عجمان الرياضية التي أدتها مجموعة الوطن الفنية، واحتفت الأغنية التي وضع كلماتها شاعر الوطن، وألحانها عادل عبد الله، وتوزيعها الموسيقي أحمد الرضوان، بالدورة التي تجسد قيم التآزر وترسخ روح التواصل والتعاون.

وقدم عبد العزيز عبد الله مدير البطولة الشكر إلى شاعر الوطن علي الخوار لإهدائه الأغنية قائلاً إن هذا الدعم يمثل حافزاً ودافعاً كبيراً لهم لتقديم ما هو أفضل متمنياً أن تحقق دورة عجمان الرياضية جميع أهدافها الرياضية والمجتمعية.

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