«آسيوي الدراجات» يكرم فريق الوثبة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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كرم الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية فريق الوثبة الإعلامي، لدوره في نقل منافسات البطولة الآسيوية التي استضافتها مدينة دوشنبه مارس الماضي، وجاء التكريم على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد القاري برئاسة أسامة الشعفار، وحضور الفرنسي ديفيد لابرتيان، رئيس الاتحاد الدولي، ويضم الفريق محمد بوشما وعبدالعزيز الغيص وسليمان الحمادي.

وتوجه سليمان الحمادي بالشكر إلى أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية على الدعوة لتغطية البطولة وتذليل الصعوبات، مشيراً إلى أن تغطية الحدث القاري جاءت متنوعة وشملت المنافسات واستعدادات المنتخبات ولقاءات مع المدربين والمشاركين.

وأوضح الحمادي أن العديد من عشاق الدراجات الهوائية من دول آسيوية مختلفة مثل أوزبكستان وطاجيكستان والعراق وإيران وإندونيسيا كانوا يتابعون أحداث البطولة من خلال حساب فريق الوثبة عبر«إنستغرام».

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