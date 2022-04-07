عودة منتخب الشراع والتجديف بالذهب وصدارة «الخليجية»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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عادت بعثة منتخبنا الوطني للشراع والتجديف إلى الدولة بـ9 ميداليات في صدارة الترتيب العام ببطولة الخليج للشراع والخليج للتجديف في الكويت، منها 8 ذهبيات وفضية واحدة، وسط مشاركة قوية من 200 لاعب ولاعبة تنافسوا على ألقاب 16 فئة، 9 منها في التجديف و7 في الشراع، وحقق سيف الزعابي المركز الأول في فئة (الأوبتمست) العام، وتألق عثمان الحمادي وتوج بطلاً في فئة (الكا 4)، فيما جاءت غلا البشر في المركز الأول لفئة (الكا 4 بنات)، وتألقت شقيقتها ضحى البشر في منافسات فئة (الكا 6 العام)، بينما تألق المخضرم عادل البستكي في فئة (الكا 7 العام) محتلاً القمة، وحل منتخبنا أولاً في منافسات فئة التجديف الرباعي، ونال الثنائي سالم آل علي ومحمد الطنيجي ذهبية الزوجي، وتألق حمد المطروشي في منافسات وزن خفيف الرجال محققاً الذهبية بجدارة، وفي التجديف فئة العمومي رجال حصل سلطان علي الشحي على الميدالية الفضية، وتعد هذه النجاحات بداية مبشرة في عهد اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، الذي شكل مؤخراً من قبل الهيئة العامة للرياضة برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان.

21 لاعباً

وترأس بعثة منتخبنا الوطني إلى الكويت محمد جمعة الشامسي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، وضمت 21 لاعباً ولاعبة، هم عادل البستكي وضحى وغلا البشر وسيف العويس وسيف الزعابي وخالد المندوس ومحمد الحمادي وسلطان العويس ومحمد الزعابي وعثمان الحمادي وكاميليا القبيسي ومحمد العويس وخليفة المنصوري ومايد آل علي (الشراع)، وحمد المطروشي ومحمد الطنيجي وسالم آل علي وأحمد خميس الحمادي وخميس الشامسي وسلطان الشحي (التجديف).

مساندة

ووجه محمد جمعة الشامسي نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد الشكر إلى الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، على جهوده الكبيرة ومساندته المنتخب وحضوره المنافسات، مشيداً بالنجاح الذي حققته البطولة الخليجية بفضل جهود رئيس النادي البحري الكويتي اللواء فهد الفهد، وأمين السر العام في النادي خالد الفودري.

وثمن الشامسي الدور الكبير للأندية البحرية في الدولة، وخاصة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونادي الحمرية، على دورهما في الاهتمام ورعاية لاعبي المنتخبات، مما أسهم في الحضور المتميز في البطولة الخليجية والحصول على 9 ميداليات، وأشاد بجهود وعطاء لاعبي ولاعبات المنتخبات والأجهزة الفنية والإدارية، ما أسهم في تحقيق الإنجازات بفضل الانسجام، مشيداً بانضباط أعضاء البعثة وحرصهم على تحقيق التطلعات والوصول إلى منصات التتويج.

وأوضح أن الإنجاز يؤكد أن الدولة تمتلك المواهب، وخاصة في رياضات الشراع والتجديف، وقال: سيمضي الاتحاد في تحقيق المزيد من الإنجازات ومعانقة البطولات الدولية والقارية والإقليمية.

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