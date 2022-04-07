«الأولمبية الإماراتية» تستعد لإطلاق منصة رقمية للمشاركات الدولية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تستعد اللجنة الأولمبية الوطنية، لإطلاق المنصة الرقمية للمشاركات الدولية، وتستهدف تقديم خدمة رقمية حديثة لكافة الاتحادات في الدولة، لتسجيل البعثات الرياضية المشاركة في مختلف الدورات الرياضية العربية والخليجية والآسيوية والأولمبية، بصورة تواكب الحركة الرياضية العالمية، وتعمل على تأسيس خدمة رقمية مميزة، تسهم في تيسير إجراءات تسجيل المشاركين في البعثات الرياضية من قبل الاتحادات، في البطولات والدورات التي تندرج تحت مظلة اللجنة الأولمبية.

وتتضمن المنصة محتوى رقمياً فريداً من نوعه في تسجيل البيانات الخاصة بالمشاركين واللاعبين، وأفراد البعثات الرياضية التي تشارك فيها الاتحادات باسم الدولة، من خلال تفعيل الربط مع الاتحادات، ومنحها الفرصة لتسجيل رياضييها في جميع المحافل، وإرفاق بياناتهم الشخصية المطلوبة لإتمام عملية التسجيل والاعتماد، إضافة إلى استلام إشعارات دورية، تفيد بقرب صلاحية المستندات الرسمية.

وأكدت المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، أن المنصة تتوافق مع توجهات الدولة نحو الخدمات الرقمية، وتمثل نقلة نوعية في التواصل مع الاتحادات الرياضية، وتوجهات المنظمات الرياضية الدولية المرتبطة بتسجيل المشاركات في مختلف الدورات الرياضية، ما يسهم في تنظيم عملية التسجيل والحصول على التقارير والإحصاءات المطلوبة.

وأشارت إلى أن المنصة الرقمية، ستسهل المهمة على الكوادر الفنية والإدارية المعنية بتسجيل الوفود والرياضيين في الأوقات المحددة، من قبل اللجان المنظمة لمختلف الدورات والاستحقاقات، بما يضمن توفير عنصري الجهد والوقت، وحصر أعداد المشاركين، ومقارنتهم في النسخ المختلفة من الألعاب الرياضية.

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