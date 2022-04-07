135 لاعباً في «شطرنج من أجل الحياة» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تنطلق السبت المقبل بفندق نوفوتيل الفجيرة، النسخة الرابعة من بطولة «شطرنج من أجل الحياة»، والتي ينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ضمن بطولات الاتحاد الدولي للشطرنج، وتقام تحت شعار «عام الخمسين ومستمرون»، ويبلغ عدد المشاركين 135 لاعباً ولاعبة من 21 دولة عربية وأجنبية.

وأعلن النادي مشاركة نخبة من اللاعبين المميزين عالمياً من حملة الألقاب الدولية، منهم تسعة لاعبين أساتذة دوليين كبار، وخمسة أساتذة دوليين، والعديد من حملة الألقاب الدولية الأخرى، ويتقدمهم النجم الإماراتي الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، والبطل المصري أحمد عدلي، والصربي ايغور ميلادينوفيك، والأوزبكي سينداروف والمالدوفي فيرويل، والتركي ميريت، والكوبي والتر ارنشيبيا، وتقام المنافسات بنظام الشطرنج الخاطف من تسع جولات.

أكد الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، أن استمرار إقامة البطولة، يعطي انطباعاً عن مدى أهميتها، كونها تجمع لاعبين مميزين، وتحرص إدارة النادي على تنظيمها بشكل منتظم في شهر رمضان.

وقال محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة، إن أفضل 14 لاعباً يحتلون المراكز الأولى عالمياً، إضافة إلى الأفضل في الفئات العمرية، سيحصلون على الجوائز، تشجيعاً للجميع.

وأكملت اللجنة المنظمة استعداداتها لانطلاق الحدث.

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