«رجبي الإمارات».. العين على «الآسيوية»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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غادرت فجر الخميس بعثة منتخب الإمارات للرجبي متوجهة إلى مدينة بوكيت بتايلاند برئاسة محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الرجبي للمشاركة في البطولة الآسيوية لسباعيات الرجال للرجال والسيدات التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين، ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد، حيث تأمل البعثة في المنافسة على لقب البطولة رغم قوة المنافسات.

وتضم البعثة فوزية فريدون عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة التوازن بين الجنسين، وأبولو برليني المدير الفني، ويوسف شاكر ودورانت جربر مساعدين للمدرب، بالإضافة إلى مدربة السيدات فيلادلفيا أولاندو، ونزار مهران إداريًا للبعثة، إضافة إلى باقي أعضاء الجهازين الفني والطبي والإداري و 28 لاعباً ولاعبة على رأسهم اللاعب ماجد البلوشي، يوسف لشكري ومحمد حاتم، مبارك المنصوري وأسماء الزعابي، وشوق أهلي وفرح العزري، وفاطمة السويدي وعنود البلوشي، وبعض العناصر التي تنطبق عليهم شروط المشاركة مع المنتخبات الوطنية للرجبي.

وقد حرص كل من فوزية فريدون وسعود بالشالات عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات على الالتقاء بالفريق في التجمع الأخير للمنتخب قبل المغادرة ، ونقل لهم تحيات الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، وتحفيزهم ودعمهم لتقديم مستويات طيبة خلال البطولة وحثهم على الظهور المشرف والحرص على السلوك الرياضي واتباع التعليمات التي توجه لهم من المدربين والإداريين، والحرص على بذل أقصى الجهد، وتحقيق الإنجاز المنتظر والعودة بكأس البطولة.

وقال سعود بالشالات، عشية مغادرة المنتخب للمشاركة في البطولة، إن المنتخب استعد جيداً للبطولة الآسيوية بقيادة المدرب ابولو بيرلني، وكثف المنتخب الوطني من تدريباته خلال الأسابيع الماضية، وأضاف إن المنتخب ا

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