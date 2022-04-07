وتتوالى الصفعات.. لاعب تنس يصفع خصمه على طريقة "ويل سميث" (فيديو)

المصدر: البيان

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بعد مرور أقل من أسبوع على حادثة الصفعة التي وجهها الممثل ويل سميث لمقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 كريس روك، تكرر الأمر في مباراة تنس ضمن بطولة للناشئين بغانا.

وصفع الفرنسي مايكل كوامي البالغ من العمر 15 عاما، بعد انتهاء مباراته في الجولة الأولى من بطولة الاتحاد الدولي للتنس لفئة الناشئين في غانا، خصمه الفرنسي رافاييل ني أنكراه، الذي تمكن من هزيمته.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، كوامي وهو يصفع أنكراه بقوة أثناء اقتراب اللاعبين من بعضهما بعضاً لأداة التحية عقب نهاية المباراة، وسط دهشة الجمهور.

ووفق الصحيفة الإسبانية، فقد اندلع شجار بين الجمهور في أعقاب صفع كوامي لأنكراه.

وأعادت الصفعة التي شهدتها مباراة التنس للأذهان ما فعله النجم ويل سميث الذي فاز بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في "كينغ ريتشارد"، بعدما صفع مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 كريس روك.

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