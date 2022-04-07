بن عاشور عضواً في لجنة القوانين بـ«دولي اليد»

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختار الاتحاد الدولي لكرة اليد حكمنا الدولي صالح محمد بن عاشور، الرئيس الحالي للجنة القوانين والتحكيم بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، لعضوية لجنة القوانين والتحكيم بالاتحاد الدولي لكرة اليد وممثلاً لقارة آسيا للدورة الأولمبية الجديدة 2021 /2022.

ويعد المحاضر الدولي صالح بن عاشور أحد أبرز الكفاءات الإماراتية التي سجلت تألقها على الساحة الدولية، وتولى العديد من المهام على الساحة الدولية أبرزها المحاضر والمراقب الفني في بطولة كأس العالم في نسختها الـ27، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 13 إلى 30 يناير من العام الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز