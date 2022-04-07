جاسم محمد: نستهدف الحفاظ على لقب الطائرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد جاسم محمد، مدير فريقي الإمبراطور والجوارح، أنه أعدّ فريقين للمشاركة في منافسات الكرة الطائرة بدورة ند الشبا بهدف الحفاظ على اللقب الذي فاز به في النسخة الأخيرة التي أقيمت في 2019 من خلال فريقه «دبي2021».

ونجح جاسم محمد في تحقيق لقب الكرة الطائرة بالدورة 4 مرات ولقب الوصيف مرتين، مشيراً إلى أنه يطمح لقيادة فريقيه لبلوغ النهائي رغم أن القرعة وضعتهما معاً في المجموعة الثانية، وأكد أنه يدرك أن المنافسة ستكون صعبة للغاية في الدورة الحالية بعد تعديل اللوائح والسماح لكل فريق بالتعاقد مع 12 لاعباً ضمن فئات مختلفة مثل الأجانب والمقيمين، وهو ما يفتح الباب أمام الفرق لاستقطاب أفضل اللاعبين في العالم. وتشهد بطولة الكرة الطائرة، مواجهات ساخنة ، حيث يلتقي فريق الجوارح مع فريق الإمبراطور في الساعة 9:30 مساء، كما يلتقي فريق زعبيل مع فريق إسبيدر تيم في الساعة 12:30 مساء، وتستكمل المنافسات يوم الأحد 10 أبريل، حيث يلتقي فريق بن ثاني مع فريق فهود زعبيل في الساعة 9:30 مساء، ويلتقي فريق إتش إم إس جروب مع فريق المفاجأة في الساعة 12:30 مساء.

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