اكتمال فرق نصف نهائي كأس السلة

المصدر: (دبي- ياسر قاسم)

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تأهل فريقا الشارقة وشباب الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بعد تخطيهما للوحدة والبطائح على التوالي، وافتتح الشارقة مشوار الدفاع عن لقبه بالفوز على الوحدة بنتيجة 68 - 50، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية للدور التمهيدي من المسابقة، التي تلعب بنظام الدوري من دور واحد، وتضم بجوار الشارقة والوحدة فريق الوصل، بينما يتواجد كل من شباب الأهلي والنصر والبطائح في المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية تأهل شباب الأهلي للدور نصف النهائي بفوزه على البطائح بنتيجة 99 - 84، وسوف يلتقي في الدور نصف النهائي فريق النصر، فيما يلتقي في المباراة الأخرى الشارقة والوصل، ويتأهل الفائزان للنهائي.

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