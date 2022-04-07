أمريكا تعزز صدارتها لمونديال المبارزة بدبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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عززت الولايات المتحدة الأمريكية صدارتها لجدول ميداليات بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين، المقامة حالياً في مجمع حمدان الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بعدما حصلت الأمريكية لورين سكروجيس على ذهبية سلاح الشيش لفردي الناشئين ، ونال الأمريكي إيمير كاسي، برونزية المسابقة نفسها . ونالت لورين الذهبية بعد تغلبها في المباراة النهائية 15-3، على اليابانية ايوزوها تاكاياما، والتي نالت الفضية، وحصلت بريطانيا وأوكرانيا على أولى الميداليات في البطولة، بفوز كل من البريطانية كارولينا ستاتشبوري، والأوكرانية كاتينكا بودينكو، بالميدالية البرونزية للمسابقة نفسها.

وفي منافسات سلاح الشيش ، فاز بالميدالية الذهبية الياباني كازوكي، بعد تغلبه 15 - 13 على الكوري الجنوبي أن هيونبين، والذي نال الفضية، وحصل كل من الفرنسي انس اناني والأمريكي إيمير كاسي على ميداليتين برونزيتين.

وتوج أبطال اليوم الرابع للبطولة، المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات والعرب وآسيا للمبارزة، بحضور جميع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدداً من رؤساء الاتحادات العربية والأجنبية للمبارزة، وممثلي الشركات الراعية والوفود المشاركة.

شعور رائع

وقالت لورين سكروجيس: «أعيش شعوراً رائعاً، بعدما حصلت على الذهب للمرة الثانية في تاريخي، بعد بطولة العالم للمبارزة للناشئين 2019، وكنت متوترة جداً قبيل اللقاء النهائي أمس، لذا فإن الفوز بالذهب والحصول على بطولة عالمية أخرى أمر رائع، ولكني بالرغم من التوتر، قررت وصممت على الفوز وبذلت قصارى جهدي للفوز، وحالياً أريد التواجد بشكل مستمر مع المنتخب الأمريكي». ووصل رصيد أمريكا إلى 3 ذهبيات، وفضيتين و3 برونزيات، وحافظت على صدارتها لترتيب الدول المشاركة مع نهاية مسابقات اليوم الرابع، وجاءت ألمانيا في المركز الثاني، بذهبية وفضيتين، وتشاركت إيطاليا واليابان المركز الثالث بذهبية وفضية لكل منهما.

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