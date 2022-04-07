مركز تداوي الطبي راعياً رئيساً للدورة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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انضم مركز تداوي الطبي إلى رعاة النسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية، حيث أصبح راعياً رسمياً لبطولة القوس والسهم، وشريكاً استراتيجياً للدورة الرياضية الأكبر من نوعها، التي يتنافس فيها رياضيون من المحترفين والهواة في ثماني بطولات مختلفة. ويقوم المركز بإجراء الفحوصات الطبية للرياضيين المشاركين والعاملين في تنظيم الدورة، إلى جانب توفير فريق طبي يقدم خدمات الدعم للدورة. ووقع اتفاقية الرعاية في مقر مجلس دبي الرياضي سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومروان إبراهيم الحاج ناصر رئيس مجلس إدارة مجموعة تداوي الطبي.

أهداف

وعبّر مروان إبراهيم عن سعادته بتوقيع اتفاقية الرعاية والشراكة مع مجلس دبي الرياضي، ليكون شريكاً استراتيجياً للنسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية، إلى جانب كونه راعياً للقب بطولة القوس والسهم، وأكد أن هذه الرعاية تتيح الفرصة لأن يسهم في تحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية الكبيرة لهذه الدورة الرياضية الكبرى، التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ، لا سيما أن مركز تداوي الطبي يعتبر الرياضة أحد أهم المجالات في حركة المجتمع، كما يسهم في تقديم الدعم الطبي إلى العديد من البطولات والأحداث الرياضية الكبرى.

وشارك رئيس مجلس إدارة مجموعة تداوي الطبي في تتويج عدد من الفائزين في فئات بطولة القوس والسهم في مجمّع ند الشبا الرياضي، حيث أعرب عن سعادته بمشاهدة المنافسات القوية، والحضور الجماهيري الكبير، والتشجيع المميز.

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