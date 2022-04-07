11 ميدالية إماراتية في القوس والسهم بند الشبا

المصدر: دبي- عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق اللاعبون المواطنون 11 ميدالية ملونة في مختلف فئات بطولة القوس والسهم، التي أقيمت مساء أول من أمس، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»؛ الدورة الأكبر من نوعها، التي تنظم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وحصل محمد علي الشحي على الميدالية الذهبية في منافسات القوس المركب لفئة الرجال المفتوحة لأصحاب الهمم، تلاه حبيب البلوشي في المركز الثاني، لينال الميدالية الفضية، وحصل جمال البدواوي على الميدالية البرونزية. وفي فئة القوس المركب للرجال فوق 18 عاماً، فاز المصري عمرو محمد غانم بالميدالية الذهبية.

سيطرة إماراتية

وشهدت منافسات فئة القوس الأولمبي، سيطرة إماراتية على كل الميداليات، حيث فاز في فئة الرجال فوق 18 عاماً، سعود محمد راشد بالميدالية الذهبية، وحصل سلطان علي الكتبي على الميدالية الفضية، ونال عبيد الحمادي الميدالية البرونزية، وفي فئة القوس الأولمبي للسيدات فوق 16 عاماً، فازت عائشة آل علي بالميدالية الذهبية، وحصلت فاطمة البلوشي على الميدالية الفضية، ونالت حصة العوضي الميدالية البرونزية.

البادل تنس

من جهة أخرى، اكتمل عقد المتأهلين لربع النهائي في منافسات البادل تنس، في فئاتها المختلفة، حيث أقيمت أول من أمس، مباراة الدور الـ 16 لفئتي المستوى المتقدم والمبتدئين، ففي الفئة الأولى، ضمن الثنائي خافيير غارسيا ومارتن نوشيز تأهلهما على حساب ماكسيم مورين وبنيامين بيل ريلات، بمجموعتين دون رد، بواقع 6 - 0 و6 - 3، وفي المباراة الثانية، خسر الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وسيباستايو موندونكا، من سامي السيد واكسفير ماسون 6 - 3 و4 - 6 و10 - 12، وتأهل الثنائي روبيرتو رودريغيز وأنطونيو توني، على حساب عيسى المرزوقي وديفيد بوزو 6 - 0 و6 - 0. وتقام الليلة منافسات البطولة الخليجية للبادل تنس، حيث يلتقي منتخبنا الوطني للرجال، مع منتخب عمان، في الساعة 8:30 مساء، على الملعب رقم 3، ويلتقي منتخب المملكة العربية السعودية نظيره البحريني، على الملعب رقم 4.

سلة الكراسي

وتقام الليلة 4 مباريات في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث يلتقي فريق مؤسسة دبي للإسعاف، مع فريق بلدية دبي، في الساعة 9:30 مساء، وفريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مع فريق نادي خورفكان للمعاقين، في الساعة 10:20 مساء، ويلتقي فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مع فريق مركز وريزيدانس البستان، الساعة 11:10 مساء، ويلتقي فريق القيادة العامة لشرطة دبي، مع فريق نادي الثقة للمعاقين، في الساعة 12:00 منتصف الليل، فيما يعفى فريقا دناتا للسفريات ودائرة المالية من اللعب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز