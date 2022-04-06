نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يطلق دورة تأهيلية للفئات العمرية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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أعلن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن إطلاق الدورة التأهيلية للفئات العمرية من 5 إلى 12 سنة وذلك في مقر النادي حضورياً، حيث بلغ عدد منتسبي الدورة حتى الآن 25 لاعبة.

وأكد النادي أن أحد أبرز أهداف الدورة يتمثل في جذب الفتيات للعبة الشطرنج واكتشاف المواهب الجديدة وهو نهج النادي منذ نشأته لتوسيع انتشار اللعبة بين مختلف الفئات العمرية خاصة الصغيرة السن، ليكونوا نواة لأجيال جديدة قادرة على المنافسة في مختلف البطولات والمحافل الدولية.

من جانبها أكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أن النادي يواصل العمل طيلة العام بابتكار المبادرات وورش العمل والدورات من أجل تطوير أداء اللاعبين وكشف مواهب إماراتية جديدة تكون نواة لمستقبل اللعبة، وكذلك لتمثيل الدولة بشكل مشرف في مختلف المحافل.

وأكدت أن الفترة الحالية والتي تشهد فترة الإجازات قرر النادي تنظيم الدورة أملاً في جذب العديد من الفتيات للمشاركة واكتساب عناصر جديدة، وكذلك كشف مواهب إماراتية جديدة.

ووجهت نجلاء الشامسي الدعوة للفتيات بضرورة اختيار أي نشاط رياضي والمشاركة فيه، خاصة الشطرنج حيث تعود الفائدة على الجانب البدني والنفسي بالإيجاب، خاصة في فترات الإجازات.

من جانبها أكدت علياء المازمي رئيس اللجنة الفنية بالنادي أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يواصل نهجه في إقامة الورش والدورات التدريبية والتأهيلية لجميع المنتسبات من أجل تطوير مهاراتهن وكشف المزيد من مواهبهن.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الأفكار المبتكرة في هذا الشأن من أجل جذب أكبر عدد من اللاعبات المنتسبات للنادي والذي يركز بالأساس على النشء من أجل تدريب وتأهيل أجيال جديدة قادرة على التألق والتميز بجانب الحالية.

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