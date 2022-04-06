الحبتور يهزم أبوظبي في كأس دبي للبولو 2022

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حقق فريقا الحبتور وهيسكث فوزين ثمينين على منافسيهما فريقي أبوظبي والباشا في مستهل بطولة كأس دبي 2022 للبولو وهي البطولة الرمضانية الأولى وقبل الأخيرة هذا الموسم، والتي تشهد أحداثها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وبذلك يتقدم الفريقان بثبات نحو الكأس، إلا إذا حدثت مستجدات اليوم من الفريقين الجريحين ليقلبا أو أحدهما الموازين ويقفز إلى النهائي المزمع إقامته يوم بعد غد السبت.

كان فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور قد حقق فوزه بشق الأنفس على فريق أبوظبي القوي والعنيد بقيادة فارس اليبهوني بنتيجة سبعة أهداف مقابل ستة أهداف، بعد مباراة تكاد تكون متكافئة المستوى غلب عليها طابع التسرع في إنهاء الهجمات.

بادر الحبتور بالتسجيل وتعادل فارس لفريقه ثم عاد الحبتور بالتقدم من ضربة جزائية، ومع نهاية الشوط يخطف أبوظبي التعادل، ويتكرر نفس السيناريو في الشوط الثاني، حيث تقدم الحبتور بهدف لكوتينيو ثم تعادل أبوظبي لأوسكار ومع نهاية الشوط يحرز دياز هدف التقدم للحبتور لينتهي الشوط 4/3.

ومع انطلاقة الشوط الثالث يحرز هيجو هدف أبوظبي الرابع فيرد عليه فريق الحبتور بهدفه الخامس ليثير حفيظة فريق أبوظبي ليحرز هدفين تباعاً ويتقدم لأول مرة في المباراة 6/5، ويشهد الشوط الرابع والأخير التعادل في بدايته 6/6، وفي اللحظات الأخيرة من المباراة ينتزع فريق الحبتور هدف الفوز والسبق لتنتهي المباراة بفوز الحبتور 7/6، وبهده النتيجة سيلاقي اليوم الخميس فريق الباشا في الرابعة والربع عصراً.

فوز صعب

وفي المباراة الثانية والتي جمعت بين فريقي الباشا بقيادة هاني غابش وهيسكث بقيادة حبتور الحبتور، نجح فريق هيسكث في الظفر بنتيجة اللقاء وبنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة بعد مباراة عمرت بالكفاح والندية شهدت أربع حالات تعادل بينهما، خاصة وأن الفريقين أحكما إغلاق الطريق أمام بعضهما ولعبا بطريقة الدفاع رجل لرجل، وشهد الشوط الثالث هدفاً واحداً كان من نصيب الباشا. ووفق جدول المسابقة فإن فريق هيسكث سيلتقي اليوم فريق أبوظبي في الخامسة والربع عصراً.

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