جولة «دي بي وورلد» للغولف تترقب «الماسترز الأمريكية»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تترقب جولة «دي بي وورلد» العالمية للغولف، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، انطلاق منافسات بطولة الماسترز الأمريكية، بداية من يوم غدٍ الخميس، والتي سيكون لها وزن مهم في نقاط الترتيب العام لهذا الموسم المؤهلة إلى بطولة جولة دي بي وورلد الختامية بدبي في شهر نوفمبر المقبل.

يذكر أن بطولة الماسترز يبلغ مجموع جوائزها المالية 11.5 مليون دولار أمريكي، وهي تحتفل هذا العام بالنسخة الـ 85 منذ تدشينها لأول مرة قبل 88 عاماً في عام 1934.

تُعتبر بطولة الماسترز الأمريكية أهم بطولة غولف في العالم وواحد من البطولات الأربع الكبرى في هذه الرياضة، وقد انطلقت في ثلاثينيات القرن الماضي، وهي تقام دائماً في نفس الموقع الأسطوري، نادي أوجوستا الوطني للغولف، في ولاية جورجيا.

السترة الخضراء

وتتميز البطولة بأن لها عدداً من التقاليد، أبرزها منذ عام 1949، عندما تم منح سترة خضراء للبطل، الذي يتعين عليه إعادتها إلى النادي بعد عام واحد من فوزه، على الرغم من أنها تظل ملكاً شخصياً له، ويتم تخزينها مع سترات الأبطال الآخرين في متحف مخصص لذلك، لتكون هذه سترة خاصة فقط بأبطال هذا الحدث ورمزاً للفخر ينشده نجوم العالم، للتواجد ضمن باقة حصرية من الأسماء، التي نالت هذا الشرف الرفيع في رياضة الغولف، ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر الأمريكي تايجر وودز الفائز خمس مرات باللقب وغيره.

وتعود الأنظار مرة أخرى مع انطلاق البطولة على الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الذي ورغم حصاده وألقابه العديدة في رياضة الغولف، لكنه ما زال يبحث عن «الجاكيت الأخضر» للمرة الأولى في مسيرته، حيث تعانده ألقاب البطولات الأربع الكبرى في رياضة الغولف، وتحديداً بطولة الماسترز.

ويتواجد النرويجي فيكتور هوفلاند في صدارة ترتيب الموسم الحالي لجولة «دي بي وورلد»، برصيد 1.704.5 نقاط، وهو الذي توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، ثم البلجيكي توماس بيترز، الذي حقق لقب أبوظبي إتش إسي بي سي، برصيد 1,456.2 نقطة.

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