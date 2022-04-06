عمار بن حميد يشهد انطلاقة البادل تنس في «رمضانية عجمان»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، انطلاق منافسات بطولة البادل تنس في نسختها الأولى مساء الثلاثاء، لتكون إضافة جديدة لمنافسات الدورة الرياضية للدوائر الحكومية والمؤسسات في عجمان، ويبلغ عدد الفرق المشاركة في البطولة 20 فريقاً، وتُلعب بنظام الزوجي 2×2 إذ يتكون كل فريق من لاعبين اثنين.

وقام سموه بجولة تفقدية مطلعاً على الملعب ومرافقه المختلفة، والتقى بأعضاء اللجنة المنظمة العليا، مثمناً الجهود المبذولة في التنظيم، كما شهد منافسات مباريات المجموعة الأولى والتي كانت مليئة بالحماس والتشويق، وأشاد بالمستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون، مؤكداً دعمه واهتمامه بكافة الفعاليات الرياضية في إمارة عجمان، انطلاقاً من فوائدها على صحة الإنسان وأهميتها في زيادة الترابط والترويح عن النفس.

وخاضت فرق البادل تنس الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، وتأهل فريق التنمية السياحية A بقيادة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي وطلال المندوس إلى الدور ربع النهائي برفقة فريق لافيش للعطور الذي تصدر المجموعة.

حضور

وفي منافسات كرة القدم وبحضور جماهيري كبير وأجواء رمضانية مميزة أقيمت مباريات اليوم الثاني من المسابقة، وانتهت المباراة الأولى بتعادل فريق الديوان الأميري مع فريق دائرة المالية بهدف لكل فريق. ونال علي رضا قلندري من الديوان الأميري جائزة نجومية المباراة، لينفرد فريق دائرة البلدية والتخطيط بصدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما يأتي الديوان الأميري ودائرة المالية ثانياً وثالثاً بنقطة لكل فريق، بينما يحتل فريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري مؤخرة الترتيب دون رصيد من النقاط.

فوز

وفي المباراة الثانية نجح فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تحقيق الفوز على فريق مصرف عجمان بنتيجة 3-1. وتوج عمر محمد المعيني بجائزة رجل المباراة، ليكون ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي. الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في المركز الأول برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن فريق القيادة العامة لشرطة عجمان الثاني. ويأتي فريقا جامعة عجمان ومصرف عجمان في المركزين الثالث والرابع على التوالي دون نقاط.

وحسم فريق هيئة النقل المباراة مع فريق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لصالحه بهدف وحيد، ونال أحمد ناصر عطوة نجومية المباراة، ليتصدر فريق الإدارة العامة للدفاع المدني المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه بذات الرصيد فريق هيئة النقل الثاني، ويأتي فريقا الهيئة العامة للشؤون الإسلامية ودائرة التنمية الاقتصادية في المركزين الثالث والرابع دون نقاط.

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