الشعفار يكرم ميرزا بطل الإمارات للمرة 12

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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كرم أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، نائب رئيس الاتحاد الدولي، ومؤسس فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، دراج منتخبنا الوطني المتألق يوسف ميرزا، بمناسبة دخوله تاريخ رياضة الدراجات في الإمارات، بفوزه للمرة الثانية عشرة على التوالي بلقب الدولة لسباقات الطريق.

جاء ذلك خلال حفل استقبال نظمه فريق الشعفار جميرا للدراجات للهوائية في مقره بدبي، بحضور نورة الجسمي مديرة التسويق لفريق الشعفار جميرا، وطاهر الطاهري مشرف الفريق، كما تم خلال الاستقبال توقيع اتفاقية تعاون بين شركة «سايكلينغ كالتشر»، التي يملكها يوسف ميرزا وفريق الشعفار جميرا، حيث سيقوم الأخير باقتناء كل مستلزماته وتجهيزاته الرياضية وأزياء الدراجين من الشركة، مستفيداً من نسبة تخفيضات جيدة.

وأكد أسامة الشعفار أن يوسف ميرزا أيقونة رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات ويستحق كل الشكر والتقدير على كل النتائج المشرفة التي حققها في مسيرته الرياضية الطويلة، وأنه ليس من السهل الاحتفاظ بلقب الدولة طيلة 12 عاماً لكنه حقق ذلك بفضل تضحياته وجهوده، التي يبذلها في التدريبات حتى يبقى على القمة كل هذه السنوات، مشيراً إلى أن ميرزا هو مثال يحتذى به ونموذج ملهم للدراجين الشباب ولكل رياضي بشكل عام.

شكر

من جهته صرح ميرزا أن هذه اللفتة الكريمة ليست غريبة عن أسامة الشعفار المعروف بشغفه بالدراجات الهوائية، ودعمه الكبير لهذه الرياضة التي قدم لها الكثير وأسهم في تطويرها بشكل واضح في السنوات الأخيرة، منذ رئاسته السابقة لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وحالياً بصفته رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، مشيراً إلى أن إطلاقه لفريق متميز وهو الشعفار جميرا يعكس هذا الشغف والاهتمام الكبير برياضة الدراجات.

وقال: تكريمي من طرف أسامة الشعفار بمناسبة تتويجي بلقب الإمارات للمرة 12 شرف لي وأتقدم له بجزيل الشكر على هذه المبادرة الطيبة، التي تشكل حافزاً لتقديم المزيد لتشريف رياضة الإمارات في المحافل الدولية، أقدر الجهود التي يبذلها أسامة الشعفار وما تقدمه مجموعة الشعفار في دعم الرياضة وخصوصاً الدراجات الهوائية، وتبنيها للمواهب الإماراتية وتثمينها الإنجازات.

وأضاف: أشكر فريق الشعفار جميرا على توقيع اتفاقية التعاون مع شركة سايكلينغ كالتشر وأتمنى التوفيق للجميع، وأن يكون هذا التعاون مثمراً للطرفين.

وأكد ميرزا أن هذا التكريم أفضل دافع له قبل المشاركة في طواف تركيا، والاستعداد لدورة الألعاب الخليجية في الكويت، ولبقية الاستحقاقات المقبلة.

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