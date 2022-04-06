برعاية محمد الشرقي.. بطولة غرب آسيا لكرة الصالات تختتم تصفياتها النهائية

المصدر: البيان

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كرّم الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة رؤساء الوفود الرياضية المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس غرب آسيا لكرة قدم الصالات 2022، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وانطلقت البطولة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة عدد من الفرق والمنتخبات الرياضية التي مثلت عدداً من دول العالم، حيث تأهلت وفود كل من المملكة العربية السعودية، والبحرين، وعُمان، وفلسطين، ولبنان، إلى نهائيات البطولة التي ستقام في دولة الكويت.

وحضر التكريم عبدالعزيز بوهندي مدير مكتب هيئة الرياضة والشباب في المنطقة الشرقية وعدد من المسؤولين الرياضيين بالدولة.

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