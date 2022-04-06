"ماراثون الرمال".. تحدٍّ شاق في صحراء المغرب بمشاركة أكثر من 1200 عداء

المصدر: البيان

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ماراثون الرمال هو موعد سنوي يجمع العديد من المشاركين من مختلف القارات، من هواة رياضات المغامرة والتحمل، حيث يقطع المشاركون 250 كيلومترا وسط التضاريس الصحراوية المغربية.

مشاركون من بلدان مختلفة

اختتمت النسخة الـ36 من ماراثون الرمال بالمغرب والتي نظمت في الفترة الممتدة ما بين 25 مارس و2 أبريل 2022، في مدينة الرشيدية، بمشاركة أزيد من 1200 شخص من مختلف أنحاء العالم، بحسب قناة "دي دبليو".

مسالك جد وعرة

في ماراثون الرمال بالمغرب يتحدى المتسابقون مسالك وعرة ويتعين عليهم قطع مسافة 250 كيلومترا مقسمة على ست مراحل وسط الصحراء جنوب مدينة الرشيدية.

ليس مجرد نزهة

بخلاف رياضة تسلق الجبال التي تتطلب قطع أمتار طويلة في وقت وجيز. يمكن للمشاركين في سباق الرمال قطع مسافة ثلاثة كيلومتر في الساعة. رغم ذلك فإن ماراثون الرمال لا يعتبر نزهة فهو من بين أصعب المسابقات في العالم.

سباق التحمّل

أعباء كثيرة على المتسابقين في ماراثون الرمال أن يتحملوها بأنفسهم. فالطعام والمعدات التي يحتاجونها يحضرونها بأنفسهم ويحملونها على ظهورهم.

فقط الماء والإمدادات الطبية هي التي توفر لهم من قبل المنظمين. أيضا يكون عليهم مرارا مواجهة الظروف المناخية الصعبة، مثل هذا المتسابق الذي يقاوم وسط عاصفة رميلية.

خيمة لثمانية أشخاص

لا يوجد شيء اسمه الراحة، فالنوم يكون على الأرض ووسط أكياس نوم رفيعة. وفي تناقض صارخ مع حرارة النهار، يكون الجو باردًا جدًا في الصحراء ليلاً.

مسار صخري

الصعوبات في سباق الصحراء لا تقتصر على الاختلافات الشديدة في درجة الحرارة، بل قد تواجه المتسابقين أخطار أخرى مثل الثعابين والعقارب. وإذا أضفنا إلى ذلك إجبار المتسابقين على تحمل أعبائهم بأنفسهم والتضاريس الوعرة. فإن هذا السباق يعتبر فعلا تحد كبير جدا.

عيد ميلاد في رمال الصحراء

المتسابق الإسباني محمد إدريس عبد الرحمان احتفل بعيد ميلاده الـ 16 وسط الصحراء وبدأ في نفس اليوم المرحلة الأطول في السباق والتي تمتد لمسافة 86 كيلومترا والتي يجري فيها المتسابقون يومين وليلة دون توقف.

اختبار درجات التحمل

يستنفد الماراثون كل طاقة وجهد المتسابقين. النسخة الماضية من ماراثون الرمال 2021 تم تأجيلها من شهر أبريل إلى شهر أكتوبر، ورغم ذلك جرت وسط حرارة مرتفعة جدا وهو ما لم يستطع متسابق فرنسي تحمله ليلقى حتفه في السباق، وهي ثالث حالة وفاة في تاريخ ماراثون الرمال.

وسائل بسيطة

المتسابقة المغربية عزيزة الراجي، الفائزة العام الماضي بماراثون الرمال، قامت بتحضير الأكل فوق نار من الحطب. الراجي هي الفائزة العام الماضي بماراثون الرمال.

القليل من الماء فقط!

نظرا لكمية الماء المحدودة، على كل متسابق أن يكون حذرا في تعامله مع مياهه، فأي متسابق يتجاوز كمية الماء أو الوقت المسموح به يتم إقصاؤه.

إطلالات بانورامية

يتنوع المسار بين التضاريس المنبسطة والوديان الجافة والكثبان الرملية والمنحدرات. لكن جهود المشاركين تكافأ أيضًا: بإطلالات بانورامية على جمال الصحراء.

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