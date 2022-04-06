طائرة النصر تحلّق بالكؤوس الثلاث

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أهدت شركة النصر للألعاب الرياضية، إنجاز فوز «العميد» بكأس كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، مساء أول من أمس، للمرة السادسة في تاريخ البطولة، إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر، وإلى أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة مروان بن غليطة، وإلى جماهير «العميد».

وجاء فوز النصر باللقب، بعد تغلبه 3-2 على شباب الأهلي، حامل اللقب في الموسم الماضي، بعد المباراة النهائية الماراثونية، والتي جرت في الصالة المغلقة بنادي الوصل، وانتهت أشواطها 25 - 21، 18 - 25، 17 - 25، 25 - 18 و15 - 13 لمصلحة النصر، والذي توج قبلها بلقبي كأس السوبر وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، ليحقق ثلاثية تاريخية في ختام موسم 2021 - 2022 للكرة الطائرة.

وتم تتويج «العميد»، بحضور كل من خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعبد الله الدرمكي رئيس اتحاد الكرة الطائرة، والفريق محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي، لتنطلق بعدها احتفالات النصر باللقب السادس من الكأس الغالية بعد مواسم 2003 - 2004، 2004 - 2005، 2005 - 2006، 2007 - 2008 و2016 - 2017.

جهد مشكور

وقال عبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية: «الحمد لله على تحقيق طائرة (العميد)، 3 بطولات هذا الموسم، ونبارك للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومروان بن غليطة، وجماهير النادي، هذا الإنجاز، ثم بالدعم الكبير من إدارة النادي، وجهد اللاعبين والأجهزة الفني والإدارية والطبية، والذين قدموا مباريات قوية، وإن شاء الله سيكون دعم الطائرة أكبر في الموسم المقبل، وننتظر عودة الفرق الجماعية الأخرى بالنادي، لتحقيق المزيد من الإنجازات».

أداء رائع

وقال مروان سنكل نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية: «قدم النصر وشباب الأهلي، أداءً رائعاً في المباراة النهائية للكأس الغالية، بعدما أعددنا النصر بطريقة مثالية، ما ساهم في تحقيق ثلاثية الموسم المنتهي، ونهدي البطولة إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ونعد جمهورنا بالمزيد من البطولات في الطائرة، ومختلف الألعاب الأخرى المنافس فيها النصر».

وأشاد عبد الله الدرمكي رئيس اتحاد الكرة الطائرة، بأداء النصر وشباب الأهلي في نهائي الكأس الغالية، وكذلك في مشاركتهما هذا الموسم، وقال: «كل الفرق المشاركة في بطولات موسم 2021-2022، سعت بكل قوتها إلى التتويج بالبطولات، والحمد لله على النهاية القوية ومسك الختام للموسم، والإثارة الحاضرة في أشواط النهائي الخمسة».

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