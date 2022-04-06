أغلى كؤوس الجوجيتسو الجمعة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، يوم الجمعة المقبل، بمنافسات البنين والبنات تحت 16 عاماً لفئة «الناشئين»، وذلك في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «يسعدنا أن نشهد انطلاقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في الأيام القليلة المقبلة، خلال الشهر الفضيل، حيث تعد البطولة الأغلى على الساحة المحلية، وتحظى بمكانة استثنائية في قلوب اللاعبين ومجتمع الجوجيتسو».

وأضاف: يتميز نظام البطولة هذا العام ببعض التطورات المهمة، التي تسهم في رفع معدلات المنافسة وجودة الأداء من خلال الفصل بين منافسات الفئات تحت 16، وتحت 18، وفوق 18 عاماً، لضمان أكبر تمثيل للاعبين واللاعبات، والتركيز بشكل كبير على كل فئة على حدة، وهو ما يواكب رؤية الاتحاد في التركيز على كافة المراحل السنية وتوفير بيئة للكشف عن الكفاءات والمواهب.

وأشاد بالإقبال الكبير للأندية ومنتسبيها من اللاعبين واللاعبات على المشاركة في البطولة، مؤكداً أنها تحمل أهمية كبرى على صعيد تعزيز جاهزية اللاعبين، والاستعداد الأفضل لتمثيل الدولة على الساحتين الإقليمية والعالمية.

ولفت إلى أن البطولة ذات مواصفات عالمية خاصة، كونها منصة خصبة لصقل المواهب وتسليط الضوء على النجوم الصاعدين، الذين يشكلون نواة المنتخبات الوطنية.

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