150 لاعباً يدشنون دولية الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة- عدنان الغربي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق، مساء اليوم، النسخة 27 لبطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع، بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر حتى 9 أبريل الجاري.

وأعلن الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن مشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة من 25 دولة، من بينهم 31 من حملة الألقاب، يتقدمهم لاعبنا الدولي سالم عبد الرحمن، والملدوفي فيوريل بورداتسكو، واليوناني غريفاس افستراتوس، والهولندي ايفان سوكولوف، والألماني أركادي ناديتش، إضافة إلى المصري أحمد عدلي، والأستاذة الدولية بطلة العالم للسيدات البلغارية انطونيت ستيفانوفا،وغيرهم من كبار المصنفين في اللعبة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد بمقر نادي شارقة الثقافي للشطرنج، وتحدث خلاله الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وقال الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا: إن مشاركة نخبة من كبار المصنفين وأبطال العالم يؤكد المكانة المرموقة، التي وصلت إليها بطولة الشارقة الدولية، مشيراً إلى أن النادي استقبل في الفترة الأخيرة أسماء عالمية وعمالقة لعبة الشطرنج، من بينهم الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي قاسم جانوف بطل العالم 2004، والأستاذ الدولي الكبير الهندي أناند بطل العالم 5 مرات، والأستاذة الدولية البلغارية أنطوانيت ستيفانوفا بطلة العالم للسيدات 2004، وغيرهم.

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