مواجهتان ناريتان في افتتاح طائرة «ناس» الليلة

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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تنطلق، الليلة، منافسات الكرة الطائرة، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»؛ الدورة الأكبر من نوعها، التي تنظم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ويتضمن برنامج افتتاح منافسات الطائرة مواجهتين ناريتين، تجمع الأولى الساعة التاسعة والنصف مساء فريق فهود زعبيل مع فريق إتش إم إس جروب، وفي الساعة 11:30 مساء يلتقي فريق بن ثاني مع فريق المفاجأة، وتستكمل المنافسات غداً، حيث يلتقي فريق الجوارح مع فريق الإمبراطور في الساعة التاسعة والنصف مساء، كما يلتقي فريق زعبيل مع فريق اسبيدر تيم في الساعة 11:30 مساء.

وتشارك 8 فرق في بطولة الكرة الطائرة، تم توزيعها على مجموعتين، تضم الأولى كلاً من المفاجأة وإتش إم إس جروب، وفهود زعبيل، وبن ثاني، وتضم المجموعة الثانية كلاً من: الإمبراطور، وإسبيدر تيم، وزعبيل، والجوارح.

وأكد سيف الجابري رئيس فريق زعبيل وفهود زعبيل أن منافسات النسخة الجديدة للكرة الطائرة ستشهد مستويات عالية جداً، وستكون أكثر تشويقاً وإثارة من النسخة السابقة، بعد أن تم تغيير اللوائح والسماح للفرق باستقطاب 12 لاعباً ضمن فئات الأجانب والمقيمين ومواليد الدولة، مشيراً إلى أن فريقه على أتم الاستعداد للمنافسة على اللقب، وموجهاً جزيل الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته ودعمه الكبير لدورة ند الشبا الرياضية، والتي تعد الأكبر من حيث قيمة الجوائز وعدد المشاركين، وكرنفالاً رياضياً متعدد الألعاب، وحاضنة للشباب والنجوم من مختلف الجنسيات.

استعداد

وكشف سيف الجابري عن استعداد فريقه بهدوء وبعيداً عن الأضواء منذ بداية العام، وذلك بالمتابعة القريبة لمباريات الدوري المحلي أو الدوريات العالمية، بهدف اختيار واستقطاب أفضل اللاعبين، وأن هدفه تحقيق المزيد من الإنجازات في الدورة، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة على احترافيتها وجهودها في تطوير منافسات الكرة الطائرة والارتقاء بها، من خلال مرونة اللوائح وتعديلها لما يخدم البطولة.

وقال الجابري: ما يميز بطوله ناس هذا العام هو التحدي الواضح من الفرق المشاركة باستقطاب أفضل لاعبين متاحين في العالم في ارتباط أغلبهم مع أنديتهم، وعدم توقف الدوريات العالمية في الوقت الحالي.

4 مباريات

من جهة أخرى، تقام منافسات بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث تقام 4 مباريات اليوم، ويلتقي فريق نادي خورفكان للمعاقين مع فريق القيادة العامة لشرطة دبي في الساعة 9:30 مساء، كما يلتقي فريق بلدية دبي مع فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي في الساعة 10:20 مساء، ويلتقي فريق دناتا للسفريات مع فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في الساعة 11:10 مساء، ويلتقي فريق دائرة المالية مع فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعفى فريقان من اللعب في اليوم الأول وهما: فريق نادي الثقة وفريق مركز وريزيدانس البستان.

وكانت اللجنة المنظمة قد أجرت قرعة للبطولة أسفرت عن تقسيم الفرق الـ 10 المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة منها 5 فرق.

تأهل

تأهلت 8 فرق إلى ربع النهائي بطولة البادل تنس، حيث تأهل الثنائي سعيد المري، وخافيير لوبيز، والثنائي محمد أهلي، وماسون تشافي، والثنائي خالد عبدالله، وأندريس فيرا، والثنائي ناصر الكتبي، وخافيير سانتياغو، كما تأهل سالم الهولي علي، وخافيير غارسيا، والثنائي روبرتو رودريغيز، وفارس الجناحي، والثنائي حمد عبدالله، وفرانشيسكو خافيير، والثنائي خلفان بالهول، وروبن دي لا ريد.

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