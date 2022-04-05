الحرس الأميري يتألق في رمضانية المؤسسات الحكومية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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انطلقت أمس فعاليات البطولة الـ23 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة 12 فريقاً يمثلون الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة.

شهدت المباراة الافتتاحية فوزاً مستحقاً لفريق التخطيط والمساحة على فريق هيئة مطار الشارقة الدولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، أحرزها عبد القادر حسين عبد القادر «هدفين» و«هدفاً» لمحمد علي الرئيسي، وفي ثاني مباريات المجموعة حقق فريق الإدارة العامة للحرس الأميري فوزاً كبيراً بأربعة أهداف مقابل لا شيء على فريق هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أحرز الأهداف جلال حميد «هدفين» وهدفاً لكل من خالد صالح وبدر إبراهيم.

حضور مميز

شهد المباراة الافتتاحية الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين وأعضاء مجلس إدارة نادي موظفي الشارقة ونادي الثقة للمعاقين وممثلو الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة.

نجاح

من جانبه، ثمن عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي جهود اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة في تنظيم مثل هذه البطولة وما تحققه من نجاح كبير بمشاركة هذا العدد من الفرق، مشيراً أن نادي موظفي حكومة الشارقة يعتبر وجهة حضارية للإمارة الباسمة لما له من أهداف راقية بنشر الرياضة بجميع القطاعات في المجتمع ويساعد على كسر الروتين اليومي للعاملين مما يسهم في زيادة الإنتاجية والتميز.

بدوره، أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن الفعاليات التي ينظمها نادي موظفي الشارقة ومنها منافسات كرة القدم تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى توفير الخدمات لكافة موظفي حكومة الشارقة، مؤكداً على النجاح الكبير والسمعة الطيبة التي تتمتع بها بطولات موظفي الشارقة والتي تجمع موظفي الشارقة من خلال منافسات رياضية في جو أخوي والتي تعمل على زيادة التقارب والتواصل بين موظفي حكومة الشارقة.

على جانب آخر، تقام مساء الغد مباراتان ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث يتقابل في المباراة الأولى فريق بلدية مدينة كلباء مع الإدارة العامة للدفاع المدني، وفي المباراة الثانية يتقابل فريق جمعية الشارقة التعاونية مع هيئة الطرق والمواصلات.

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