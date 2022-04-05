جامعة الإمارات تحتفي باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام

المصدر: العين ـ البيان الرياضي

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تشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة في الاحتفاء بـ«اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام»، الذي يوافق السادس من أبريل من كل عام، بهدف التأكيد على دور الرياضة المهم في تأمين مستقبل مستدام وسلمي للجميع.

وقال إبراهيم مُختار رئيس وحدة الأنشطة الرياضية، في جامعة الإمارات: يمثل اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، فرصة للتعرف على الدور الإيجابي الذي تلعبه الرياضة والنشاط البدني في المجتمعات وفي حياة الناس في جميع أنحاء العالم. ونفخر بأن جامعة الإمارات العربية المتحدة تحرص على تعزيز مبدأ الرياضة لخدمة المجتمع في جميع أنشطتها ومُشاركاتها، كأداة قوية لتقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة والسلام والتضامن والاحترام.

وأضاف: تولي جامعة الإمارات الأنشطة الرياضية والترويحية أهمية كبرى وبالصحة واللياقة البدنية لدى الطلبة، وتشجعهم على ممارسة الرياضة والمشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية، وذلك بتوفير جميع السبل والبرامج الرياضية الترفيهية والخدمات التي تسهم في زيادة النمو الذاتي للطلبة وتحفيزهم على الإنجاز الأكاديمي. كما توفر مجموعة كبيرة من البرامج البدنية التي تطرح بصورة دورية لرفع وتطوير مستوى الكفاءة البدنية ومهارات القدرات الحركية لدى الطلبة".

وأوضح مختار، بأن من أبرز اهتمامات جامعة الإمارات تقديم خدمات للمجتمع المحيط سواءً على مستوى مدينة العين أو على مستوى الدولة بل تمتد علاقات وخدمات الجامعة في المجال الرياضي إلى دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي. وذلك بوضع برامج وخطط في المجال الرياضي تشتمل على تعزيز الشراكة مع الهيئات والمؤسسات والجامعات والمدارس سواءً المحلية أو الإقليمية والعربية من خلال إقامة الأنشطة الرياضية والصحية وتوفير المرافق الرياضية لخدمة المجتمع. كما تحرص أيضاً على تعزيز الوعي الوطني والصحي لدى ‏طلبة الجامعة، وجميع أفراد المجتمع وتوفير فرص لتعزيز الجهود وتهيئة البيئة الرياضية ‏الإيجابية للمجتمع.

وأشار رئيس قسم الأنشطة الرياضية إلى أن، جامعة الإمارات قد فازت بالمركز الأول والدرع الذهبية في مسابقة أفضل حرم رياضي صحي على مستوى الجامعات العربية والتي نظمها الاتحاد العربي للرياضات الجامعية، لافتاً إلى أن الفعاليات التي نظمتها جامعة الإمارات لخدمة المجتمع اشتملت على: المعسكر الصيفي لطلبة المدارس الثانوية والذي اشتمل على برنامج متكامل من العديد من الأنشطة على مدار أسبوع للطلاب والطالبات، تنظيم الأولمبياد الرياضي للجامعات والمدارس والمؤسسات والهيئات والجاليات على مستوى الدولة منذ 12 عاماً وحتى الوقت الراهن، إضافة إلى تنظيم الجامعة باليوم الوطني احتفالات تمتدّ على مدار شهر كامل يشارك فيها جميع فئات المجتمع، وهناك دوري جامعات مدينة العين والذي نظمته الجامعة هذا العام في نسخته الأولى في 11 رياضة مختلفة للطلاب والطالبات، إنشاء شراكات مع جهات وأندية واتحادات رياضية بالدولة وتقديم خدمات كبيرة للألعاب المختلفة لخدمة المجتمع بما في ذلك اتحاد الجوجيتسو، اتحاد التايكوندو، اتحاد السباحة، اتحاد الملاكمة، اتحاد الشطرنج، اتحاد المبارزة، نادي العين الرياضي، نادي الوحدة والأولمبياد الخاص الإماراتي.

مؤكداً على أن كافة هذه الفعاليات والأنشطة تُثبت وتعكس مدى اهتمام الجامعة ودورها في تعزيز الرياضة المجتمعية ودور الرياضة ودور الجامعة في تعزيز الرياضة لخدمة المجتمع، كأداة قوية لتمتين الروابط الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة والسلام والتضامن والاحترام.

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