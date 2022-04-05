«الوفاء لزايد الرمضانية للشطرنج» تدخل مراحل الحسم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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انفرد الأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي بصدارة الترتيب العام بعد نهاية اليوم الثاني من بطولة الوفاء لزايد الرمضانية للشطرنج السريع، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، حيث تصدر الترتيب بالعلامة الكاملة 6 نقاط من 6 جولات. يلاحقه في جدول الترتيب أربعة لاعبين برصيد 5.5 نقاط هم الإماراتي سالم عبد الرحمن، والأوكراني ألكسندر زوباريف، والأذربيجاني نايديتش أركاديتش، والمولدوفي فيوريل يورداتشيسكو، يليهم 14 لاعباً برصيد 5 نقاط أبرزهم: لاعبو الإمارات عمار السدراني وعلي عبد العزيز وإبراهيم سلطان، والبلغارية أنتونيتا ستيفانوفا، والفلبيني أوليفر ديماكيلينغ، والأوزبكي جافوغير سينداروف.

وجاءت نتائج اليوم الثاني بفوز المصري أحمد عدلي، على كل من لاعبنا أحمد فريد، والفلبيني أوليفر ديماكيلينغ، والكوبي والتر أرانسيبيا مدرب منتخبنا للسيدات، في حين، فاز لاعبنا سالم عبد الرحمن على الفلبيني فرانز باريتو، والأوزبكي جافوغير سينداروف، وتعادل مع المولدوفي فيوريل يورداتشيسكو، وتفوق الأوكراني ألكسندر زوباريف على كل من الصربي ايغور ميلادينوفيتش، ولاعبنا الناشئ سعيد نامي، وتعادل مع الأذربيجاني نايديتش أركاديتش.

مواجهات

وتدخل البطولة في يومها الثالث والأخير مراحل الحسم النهائية، حيث يلتقي في الجولة السابعة على الطاولة الأولى المتصدر المصري أحمد عدلي مع لاعبنا سالم عبد الرحمن، وتجمع الطاولة الثانية كل من المولدوفي فيوريل يورداتشيسكو والأوكراني ألكسندر زوباريف، ويلتقي الأذربيجاني نايديتش أركاديتش مع الصربي إيغو ميلادينوفيتش ولاعبنا إبراهيم سلطان مع البلغارية أنتونيتا ستيفانوفا.

وشهدت البطولة مشاركة اللاعب اليوناني شارالامبوس كاراوليديس (54 عاماً) الذي يعمل مديراً بإحدى الشركات الخاصة بدبي، حيث أفاد بأنه لم يشارك في أي مسابقة تنافسية منذ كان بعمر 19 سنة وشارك في فئة الشباب في بلده، ولم يتردد في المشاركة في هذه البطولة حين سنحت له الفرصة، حيث أعرب عن سعادته للالتقاء بالأستاذ الدولي الكبير اليوناني ايفستراتوس جريفاس، حيث لعبا معاً في مرحلة الناشئين.

على جانب آخر، أعلن نادي دبي للشطرنج والثقافة عن تنظيم بطولة الفرق للشطرنج الخاطف يومي 15 و16 الجاري، وتقام البطولة بالنظام السويسري الفرقي وبزمن تفكير قدره 3 دقائق، بالإضافة إلى ثانيتين لكل نقلة. وتحظى البطولة بمشاركة واسعة من لاعبي الأندية والجاليات خلال الموسم الرمضاني.

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