إيطاليا وفرنسا تحصدان الذهب وبرونزية لمصر في مونديال المبارزة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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حصد منتخبا إيطاليا وفرنسا، ذهب سلاح السيف «السابر» للفرق، فيما نالت مصر البرونزية، لتكون أول ميدالية عربية في بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين، والمقامة برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وفي مجمع حمدان الرياضي.

وحقق منتخب فرنسا، المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الفرق في سلاح السابر للفتيات، بعد أن تغلب 45-43 على منتخب المجر الذي نال الفضية.

وفي منافسات سلاح السيف «السابر» للفرق شباب، توج منتخب إيطاليا بالذهب، بعد فوزه 45-41 على منتخب رومانيا، والذي نال الفضية، بعدما قدم المنتخبان أداءً قوياً، وخاصة المنتخب الإيطالي، بقيادة روبرتو تيررا بطل العالم وصاحب برونزية الفردي للسابر في البطولة الحالية.

فيما خسر منتخب مصر، مباراته في الدور قبل النهائي من المنتخب الروماني 39-45، ليلاقي المنتخب الإسباني في مباراة قوية ومثيرة في مباراة تحديد المركز الثالث، ونجح المصريون في حسم البرونزية بفارق خبرة لاعبيه إياد معروف وزياد نوفل وأحمد هشام السداوي، ومعهم بطل العالم أدهم معتز.

وتوج الفائزين في البطولة كل من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعبد المنعم إلهامي الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة.

نجاح

وأعرب عبد المنعم إلهامي الحسيني، عن رضاه بتتويج منتخب شباب سلاح السيف المصري ببرونزية بطولة العالم، مؤكداً إنه كان يتطلع إلى نتيجة أفضل، ولكن ما أسعده أن أبطال مصر صعدوا على منصة بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي، وشدد على نجاح مصر في إنهاء الموسم في صدارة التصنيف الدولي، لأول مرة في تاريخ المبارزة المصرية.

والجدير بالذكر، أن الجهاز الفني والإداري للبعثة المصرية يضم كلاً من شريف البكري مديرًا فنيًا لسلاح السيف، ومحمود جندية مدرباً لسلاح السيف، والسيد سامي مديرًا فنيًا لسلاح سيف المبارزة، وخالد بوهديمة مدربًا لسلاح سيف المبارزة، ومصطفى نهاد ومؤمن مجدي مدربين لسلاح الشيش، ويوسف حسن أخصائي علاج طبيعي، وغادة عاطف أخصائية تأهيل، ويرأس البعثة عضوا مجلس الإدارة أيمن منير وأماني البحيري، ويرافقهم أيمن غنيم مدير إداري.

صدارة

ومع نهاية منافسات ثالث أيام مونديال المبارزة، تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، جدول ميداليات البطولة برصيد ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، وجاءت ألمانيا في المركز الثاني، بذهبية وفضيتين، واحتلت إيطاليا المركز الثالث بذهبية وفضية.

وتشاركت فرنسا وأوزبكستان، المركز الرابع بذهبية وبرونزية لكل منهما، وجاءت المجر في المركز الخامس بفضية وبرونزية، ورومانيا في المركز السادس بفضية، وكوريا الجنوبية في المركز السابع ببرونزيتين، ومصر في المركز الثامن ببرونزية واحدة.

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