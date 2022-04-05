النصر بطل كأس رئيس الدولة للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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توج النصر بطلا لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال أمس، بفوزه على شباب الأهلي، 2-3، في المباراة النهائية بصالة الوصل.

وأكمل النصر، بالكأس الغالية ثلاثية الموسم بعدما سبق وتوج بلقبي كأس السوبر وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للرجال، وتم تتويج «العميد»، بحضور كل من خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الكرة الطائرة، والفريق محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي.

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