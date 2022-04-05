المجلس الوطني يناقش تطوير الرياضة الليلة

المصدر: (دبي ـ العوضي النمر )

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يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسة بمقره في أبوظبي الليلة، الشأن الرياضي والشبابي والثقافي، بحضورمعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، و.

ويتم خلال الجلسة مناقشة الصعاب التي تواجه قطاع الرياضة بالدولة، والتحديات أمام اللجنة الأولمبية والأندية، وعدد من المحاور الرئيسة الخاصة بالسياسات والتشريعات التي تدعم وتطور قطاع الرياضة بالدولة، والمبادرات التي تسهم في تطوير وتعزيز الرياضات المختلفة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين، وكيفية تطوير البنى التحتية للأندية.

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