الشارقة بطل كأس الإمارات لشباب اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حافظ فريق شباب الشارقة على لقب بطولة كأس الإمارات لشباب اليد للمرة الرابعة على التوالي، والثالثة عشرة في تاريخه، بفوزه على شباب العين بنتيجة 45 - 33 في المباراة النهائية للبطولة بصالة الشارقة، وبهذا الفوز يكون الفريق قد حقق ثلاثية الموسم 2021 - 2022 بفوزه بكأس الدوري وكأس السوبر.

وقام نبيل محمد بن عاشور رئيس الاتحاد وبحضور عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة ومحمد الحصان عضو مجلس الإدارة، وجاسم محمد مشرف اللعبة بتتويج فريق الشارقة بكأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق العين بالميداليات الفضية، وتم تكريم حكام المباراة إسماعيل سالم وراشد محمد وعلي جعفر وأمل ناصر.

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