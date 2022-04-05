سعيد بن مكتوم يبلغ الدور الثاني في «بادل تنس» ند الشبا

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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ضمن الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وسيباستياو ميندونكا، بطاقة العبور إلى دور الـ 16 ضمن فئة المحترفين رجال في بطولة البادل تنس، التي تقام ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تنظم سنوياً، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتمكن الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وسيباستياو، من حسم المباراة أمام سليم مختاري وعمر صوايا، بعد مواجهة قوية، ورغم خسارة المجموعة الأولى، إلا أنه استطاع تعويض الفارق بعد الجولة الثانية، ليخطف المباراة بعد الفوز في شوط كسر التعادل، لتنتهي المباراة بنتيجة (5-7) و(6-4) و(10-8).

كما تأهل الثنائي المكون من رانجان براديب وماكس بيكارد، على حساب الشيخ سعيد بن حشر وعمر المرزوقي، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 7-5 و3-6 و2-10، وحقق اكسفير دي بينتو وجاكوب بيريز، فوزاً سهلاً على محمد المري وسعيد الحساوي، بمجموعتين نظيفتين 6-0 و6-1، وتغلب سعيد المري ومحمد المري، على ماجد الحسني ومحمد النعيمي بمجموعتين دون رد 6-1 و6-0، وبالنتيجة نفسها، تغلب عيسى المرزوقي وديفيد غاليغو، على ألدو دي فلوريو وأندريس إدواردو 6-0 و6-0، وفاز روك باليستر وروبن دي لاريد، على محمد الشامسي وسالم الهولي 6-3 و6-3.

تأهل

وتمكن الثنائي المكون من ماكسين مورين وبيل ريلات، من الفوز على إسماعيل الهاشمي وعبد الرزاق عبدي، بمجموعتين دون رد 6-2 و6-1، وفاز روبيرتو رودريغيز وأنطونيو كاردونا، على سعيد الجابري وجاسم النعيمي 6-0 و6-0، كما تغلب فرانشيسكو فيراو وخافيير رودريغيز، على سلطان بن عبود وأوسكار أريس بنتيجة 6-1 و6-2.

وضمن الثنائي خافيير غارسيا ومارتن نوشيز، تأهلهما إلى الدور الثاني، على حساب حمد المازمي وسيف بن عبود 6-0 و6-1، وفاز سامي السيد واكسفير ماسون، على حمد بن سمنوه وأدريان شاميزو 7-5 و6-3، وفاز عمار العوضي وفارس الحمادي، على فرانشيسكو مونتيرو وخورخي أليخاندرو 6-0 و6-0، وتغلب خالد الشامسي وريان وايت، على أحمد حمادة وخلفان بالهول 6-0 و6-0، وتمكن يوسف الفيلي ومروان خوري، من الفوز على ناصر الكتبي ومبارك الكتبي 6-0 و6-0.

وتتواصل منافسات الدورة الليلة، بإقامة تصفيات البادل تنس، ونهائي القوس والسهم، فيما تنطلق غداً مباريات الدور الأول للكرة الطائرة.

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