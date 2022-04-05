نصف نهائي أغلى كؤوس اليد السبت

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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يلتقي فريق الشارقة مع الجزيرة في العاشرة مساء يوم السبت المقبل على صالة نادي العين ، في الدور قبل النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لليد، وبنفس الوقت والموعد يلتقي فريقا شباب الأهلي مع الوصل على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر ، من أجل بلوغ النهائي المحدد له يوم الأحد السابع عشر من الشهر الجاري.

ويواجه الشارقة الجزيرة، بعد أن تجاوز الفريقان بنجاح الدور التمهيدي، بفوز فريق الشارقة على فريق النصر بنتيجة 29- 25، في اللقاء الذي جمع الفريقين في صالة شباب الأهلي بدبي، فيما جاء تأهل فريق الجزيرة عقب أن انتزع فوزاً صعباً أمام فريق مليحة بنتيجة 25- 24، في اللقاء الذي شهدته صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل.

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