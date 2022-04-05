«بالاتزو فيرساتشي» الفندق الرسمي للدورة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

انضم فندق «بالاتزو فيرساتشي» إلى رعاة النسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية، حيث أصبح الفندق الرسمي للدورة الرياضية الأكبر من نوعها، والتي يتنافس فيها رياضيون من المحترفين والهواة في ثماني بطولات مختلفة.

ووقع اتفاقية الرعاية في مقر مجلس دبي الرياضي سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد عاطف علي مساعد المدير التنفيذي للفندق المصنف من فئة 5 نجوم.

وأعرب سعيد حارب عن سروره بانضمام فندق «بالاتزو فيرساتشي» لشركاء ورعاة دورة ند الشاب الرياضية، وهي الاتفاقية التي تجمع بين دورة رياضية شاملة هي الأكبر والأنجح وبين الفندق الوحيد في المنطقة، الذي يحمل اسم فيرساتشي، والذي يعد بين النخبة في عالم الضيافة، ويتميز بطابعه الخاص.

كما عبّر محمد عاطف علي عن سعادته بتوقيه اتفاقية الرعاية والشراكة مع مجلس دبي الرياضي، ليكون الفندق الرسمي للنسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية، وتتاح له الفرصة لأن يسهم في تحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية الكبيرة لهذه الدورة الرياضية الكبرى، التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لا سيما أن الفندق يعتبر الرياضة أحد أهم المجالات في حركة المجتمع، كما يستضيف العديد من نجوم الرياضة في كل عام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز