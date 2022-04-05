تألق إماراتي في الجوجيتسو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تألق أبناء الإمارات في منافسات الجوجيتسو، التي استضافتها مساء أول من أمس، دورة ند الشبا الرياضية، وحضر المنافسات سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، ويوسف عبد الله البطران عضو مجلس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وحسن المزروعي مدير البطولة.

واحتضنت صالة ند الشبا أكثر من 100 مباراة في مختلف الأوزان والفئات، بمشاركة ما يقرب من 200 لاعب ولاعبة، ونجح لاعبو الإمارات في تحقيق 7 ميداليات ذهبية، و3 فضيات و6 برونزيات.

أهداف

وقال يوسف البطران، إن البطولة حققت أهدافها، وأوفت بكامل وعودها، في ظل مشاركةٍ واسعة لأبطال مختلف الأندية المحلية، إذ يشكّل حجم المشاركات وتنوعها، أحد أبرز مؤشرات نجاح الجهود الرامية لترسيخ ثقافة رياضة الجوجيتسو بين فئات المجتمع كافة.

وأوضخ البطران: «إننا نشعر بالفخر للنمو المتواصل الذي تحققه رياضة الجوجيتسو، وتعزيز حضورها بشكلٍ مستمر، ما يعني النجاح في الوصول إلى فئاتٍ جديدة من الجمهور، وقدرتنا على استقطاب المزيد من المواهب لدخول هذه الرياضة، واكتساب مهاراتها وقيمها، إلا أن أبرز ما يستحق الإعجاب والتقدير، هو المستوى المتميز للاعبين، الذي يعكس ريادة الدولة في اللعبة قارياً وعالمياً، ويترجم الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والاستراتيجية الطموحة التي يتبناها الاتحاد، في الوصول إلى الرقم واحد».

وتابع: «إننا نلتزم في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بتنظيم الفعاليات الرياضية خلال شهر رمضان الفضيل، لمساعدة اللاعبين واللاعبات على الحفاظ على معدلاتهم العالية من اللياقة البدنية».

وأشاد البطران بالتعاون المثمر مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم البطولة.

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