سعيد الشحي يكرم فرق القوات البرية المشاركة ببطولة محمد بن زايد للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - وام

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كرم اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية فرق القوات البرية المشاركة في بطولة محمد بن زايد آل نهيان الخامسة للجوجيتسو، والتي أقيمت في مركز التربية الرياضية العسكري، وأسفرت عن تتويج قيادة القوات البرية بدرع التفوق، ودرع التفوق العام للأنشطة الرياضية للعام التدريبي 2021، علاوة على تكريم الفريق الفائز بدرع تفوق اليوبيل الذهبي والفريق الفائز بدرع التفوق على مستوى القوات البرية.

وأشاد قائد القوات البرية بالمستوى المتميز الذي حققته فرق القوات البرية والإنجاز الرياضي الرفيع الذي تحقق، مؤكداً دعم قيادة القوات البرية لجميع الأنشطة الرياضية المتنوعة التي ينظمها مركز التربية الرياضية العسكري، انطلاقاً من دورها في زيادة النشاط البدني وخاصة رياضة الجوجيتسو التي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة كونها تعزز بناء القدرات البدنية والنفسية والذهنية لممارسيها، وترتقي بالأخلاق والمنافسة الشريفة بين أبنائنا.. ونوّه بأن مثل هذه البطولات تسهم في تعميق الوعي بأهمية هذه الرياضة وتساعد في نشرها على أكبر نطاق ممكن داخل الإمارات وخارجها.

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