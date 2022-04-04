اتحاد الكاراتيه يشكر «دبي للإسعاف» ويكرم بن دراي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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سجل وفد اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والأمين العام للاتحاد المهندس حميد شامس، والمدير التنفيذي للاتحاد الخبير محمد عباس زيارة إلى مقر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لتقديم الشكر والتقدير للمؤسسة على الجهود، التي بذلتها الإدارة وموظفوها في إنجاح بطوله العالم للكاراتيه دبي 2020، والتي اختتمت في مجمع حمدان بن محمد الرياضي في شهر نوفمبر الماضي.

وشكر خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفد اتحاد الإمارات للكاراتيه، مؤكداً أن المؤسسة تضع في أولوياتها حفظ سلامة الجميع وخاصة الأبطال الرياضيين، الذين يشاركون في الأحداث الرياضية في دبي، حيث كانت بطولة العالم للكاراتيه واحدة من أهم البطولات، التي تواجد فيها أفراد المؤسسة بكافة كوادرها، مشيراً إلى أن النجاح والتميز يأتي بتكاتف الجميع.

كما قدم اللواء الرزوقي الشكر لخليفة بن دراي، مثمناً الاهتمام بالبطولة والدور الكبير الذي تقدمه المؤسسة وتواجدها في كافة الأحداث الرياضية على أجندة اتحاد الإمارات للكاراتيه، معبراً عن شكره وتقديره لما تقوم به المؤسسة في خدمه المجتمع وكافة أفراده في كافة الأوقات والدور الكبير، الذي تقوم به مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والذي كان له الدور الكبير في إنجاح البطولات الرياضية الكبرى، التي تستضيفها دبي.

وقد قام الوفد بتكريم فريق عمل المؤسسة، وأهدى اللواء «م» الرزوقي شهادات الشكر والتقدير ودرع بطولة العالم للكاراتيه لخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفريق العمل بالمؤسسة تقديراً وعرفاناً لمساهمتهم في نجاح بطولة العالم للكاراتيه بدبي 2020.

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